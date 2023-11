Kosor komentirala Glavaševu presudu, vratio joj je deseterostruko: Ovako ju ni Mesić nije izvrijeđao

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je prošlog petka proglašen krivim i osuđen na sedam godina, Branimira Glavaša nije se dojmila presuda, pa je svoje negodovanje više puta izrazio javno.

Naime, psovao je suca, potom je i pred zgradom suda glasno izrazio negodovanje, a prilično je aktivan i na društvenim mrežama.





Tako se na Facebooku oglasio i obrušio se na Jadranku Kosor, koja je ostavila komentar ispod objave novinarke Ivane Ivande Rožić.

‘Što se ti sponzorušo i luzerice javljaš?’

Na njezinu objavu u kojoj stoji “Branimir Glavaš i ostali krivi za ratni zločin”, Kosor je prokomentirala:

“Dojučerašnji član vladajuće koalicije!”, što je Glavaša očigledno izbacilo iz takta pa je objavivši screenshot, uputio bivšoj stranačkoj kolegici riječi:

“Što se ti sponzorušo i luzerice javljaš? I ti si zabilježena u raspravni zapisnik. Radi povijesti, neka se zna.”









‘Farsa za javnost’

Nepravomoćnu presudu bivšem političaru koji je najprije bio u HDZ-u, a potom osnovao i vlastitu stranku, te njegovim suoptuženicima objavio je predsjednik sudskog vijeća Dražen Kevrić na Županijskom sudu u Zagrebu.

“Više dana zatvora neću vidjeti, to je farsa za javnost, za međunarodnu zajednicu. To je politički montiran proces. Ovaj slugan (sudac, op.a.) će sutra postati predsjednik Županijskog suda ili prijeći na Visoki kazneni sud. Kad me Horvatović osudio, sedam dana nakon postao je predsjednik Visokog kaznenog suda”, izjavio je, a na pitanje hoće li ponovno u Bosnu i Hercegovinu, kratko je odgovorio: “Putovat ću kao slobodan građanin.”

Podsjetimo, Glavaš i suoptuženici su u siječnju ove godine ponovili kako nisu krivi za ratni zločin nad osječkim Srbima iz 1991. u predmetima “Selotejp” i “Garaža”, a optužnica je bila izmijenjena zbog smrti dvojice optuženika – Ivice Krnjaka i Tihomira Valentića.