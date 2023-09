Kosor i Benčić u noćnom provodu: Cupkaju na Let 3, na sceni i zlatni traktor

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Riječki bend Let 3 večeras na zagrebačkoj Šalati održava svoj dosad najveći koncert na otvorenom.

Kako su sami najavili, spremili su megaspektakl s više od stotinu ljudi na pozornici, a doveli su i svoj u Europi proslavljeni zlatni traktor.

Let 3 od osamdesetih godina prošlog stoljeća ima vjernu bazu obožavatelja i nebrojeno je puta dokazao svoju kvalitetu uživo, na koncertima i u direktnom kontaktu s publikom.





Nikada ne izostaju uvijek drugačiji kostimi, koreografija i zabava, no za ovaj koncert na svojim društvenim mrežama najavili su posjetiteljima Let 3 kakav do sada još nikada nisu vidjeli.

Kosor i Benčić stigle na koncert

Koncert je na Šalati počeo u 20:00 sati, a fotografi su uhvatili i poznate goste iz svijeta politike.

Bivša premijerka Jadranka Kosor večeras je među brojnom publikom na koncertu.

Saborska zastupnica Možemo, Sandra Benčić, također je došla uživati u glazbeno-scenskom spektaklu poznatih Riječana.

Atmosferu s koncerta pogledajte u galeriji: