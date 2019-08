Kosor bez uvijanja sasula istinu Vučiću: ‘On je jedini državnik u regiji i šire koji ima ratnu prošlost!’

Autor: Dnevno

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Crvenoj liniji N1 televizije, gdje je ocijenila da su odnosi između Srbije i Hrvatske u posljednjih nekoliko godina gotovo nepostojeći i da se svode na parcijalne izjave koje pljušte s obje strane, te da se čini kao da su u svrhu izbora, prenosi N1.

“Vučićeva usporedba Hrvatske s Hitlerovom Njemačkom, tj. njegova usporedba u svjetlu nedavnih incidenata i napada, i njegovi komentari vezani za 90-e u Hrvatskoj su apolutno neprihvatljivi upravo zbog ratne prošlosti predsjednika Srbije. On je jedini državnik na ovim prostorima, ali i šire u svijetu koji ima teret ratne prošlosti”, rekla je.

Dragan Popović složio se s Jadrankom Kosor i ocijenio da su za nepostojeće odnose odgovorni nositelji vlasti.

“Netko je duhovito primjetio da je Aleksandar Vučić šef kampanje Kolinde Grabar Kitarović i to nije daleko od istine. Oni to rade već nekoliko godina, uvijek se nađu jedno drugom kad je to nekome potrebno. Kosor je u pravu, mi stvarno ulazimo polako u period kad nemamo nikakve odnose, svi službeni odnosi doslovno se svode na to jesu li Vučić, Dačić, Vulin – s jedne strane, ili Grabar Kitarović, Medved, ili netko sličan sa druge – jesu li rekli nešto što je ‘bomba'”, kazao je on.