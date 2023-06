‘Kosi se i nedjeljom i praznicima!’ Tomašević nariče, priznao što nas čeka na jesen: ‘Ovo će definitivno biti najteža godina za upise u vrtiće’

Autor: I.G.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dao je intervju za Media servis u kojem je otkrio svoje zadovoljstvo postignućima na polovici svog mandata, ali i žaljenja zbog određenih poteza. U intervjuu je dotaknuo teme poput upisa djece u vrtiće, zatvaranja naselja Jakuševec i povlačenja sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu grada.

Tomašević je istaknuo da je u početku mandata bilo izazova u vezi s povlačenjem sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu Zagreba nakon potresa.

”Pa da, to nije dobro izgledalo, kada sam preuzeo upravljanje gradom, u Gradu Zagrebu samo je bilo prijavljenih projekata u iznosu od 2 milijuna eura. Kako je odgođen rok, što smo i predlagali, onda je za to bilo šanse, ali smo svi trebali jako zapeti. Ja sam ponosan što smo mi svi u Zagrebu zapeli, na način da smo 2 milijuna eura povećali na 180 milijuna eura, koliko planiramo povući do kraja ovoga mjeseca”.





‘Kosi se svaki dan’

“Inače, kosi se svaki dan. To treba reći. I subotom i nedjeljom i državnim praznicima. Zrinjevac kosi svaki dan u ovih zadnjih mjesec dana, baš kako bi se svaki dobar dan iskoristio za košnju. To se sve lagano stabilizira. Međutim, imate situacije kada su nepokošene neke zelene površine, koje nisu javne površine, i trebali bi ih pokositi privatni vlasnici.”

U tijeku su upisi u vrtiće i jasno je da ni ove godine neće svaki roditelj moći upisati svoje dijete, a mjesto u vrtiću traže ovaj put i roditelji-odgojitelji zbog ukidanja te mjere. Nije rekao koliko je do sada djece prijavljeno, ali je istaknuo:

“Reći ću samo da su udruge, koje su bile protiv revidiranja mjere roditelj-odgojitelj govorile o sedam tisuća djece koja će doći od roditelja-odgojitelja na upise u dječje vrtiće. Oporba je govorila o sedam tisuća neupisane djece isključivo od roditelja-odgojitelja. To nisu ni blizu takve cifre. Ono što sam rekao i prije, pokazalo se točno, ovo će definitivno biti najteža godina za upise u dječje vrtiće u Zagrebu. Međutim, nikad pa niti prije nego smo preuzeli upravljanje gradom, nije bilo da su tisuće djece ostale neupisane.”

‘Do kraja mandata zatvoriti Jakuševac’

Na opasku da novim modelom gospodarenja otpada nije maknuo kante iz Zagreba, nego ih samo zatvorio u bokseve, Tomašević kaže:

‘To sigurno ne može biti dojam, jer ako prođete po centru grada vidjet ćete 50 puta manje kanti na javnim površinama, uglavnom se radi o kantama koje koriste poslovni korisnici, oni imaju narančastu naljepnicu na kantama, a sjetite se kako je izgledao centar grada prije. Dio ih se stavio u bokseve, trenutno je stotinjak bokseva napravljeno na javnim površinama. U Zakonu su one definirane i prije ili kasnije ćemo prijeći na kolektivne kazne i zato inzistiramo da građani stave svoje spremnike pod nadzor”.

Istaknuo je da nije sve kako u oporbi zamislite moguće ostvariti kada dođete na vlast jer nemate stvarnu sliku u glavni, no u javni prijevoz najavljuje velika ulaganja. Kaže da je od plasiranja aplikacije MojZET preko iste kupljeno karata za oko 60 tisuća eura, a pojasnio je i svoju najavu da bi zbog ukidanja prireza stanovnici okolnih gradova mogli skuplje plaćati cijene karata za tramvaje i autobuse.