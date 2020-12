‘KORUPCIJA JE NAJGORA NA LOKALNOJ RAZINI’! Nataša Novaković otkrila koliko našeg BDP-a uzmu lopovi!

Autor: Valneo Kosic

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković kazala je za N1 da Povjerenstvo od 2018. godine nije branilo svoje izvješće u Saboru. Dotakla se teme korupcije i poručila kako je korupcija najgora na lokalnoj razini.

“Povjerenstvo od 2018. nije branilo svoje izvješće u Saboru, branila sam izvješće Dalije Orešković za 2017.”, kazala je, “Ući ću u četvrtu godinu svog mandata, a izvješće nisam branila.”

Za 2020. godinu, pak, kazala je da je obilježena posebnim okolnostima:

“Ne vidim smisao da se 2020. iznosi uopće 2018. godina, kad se toliko toga desilo, toliko toga smo zaboravili. A i promijenilo se dosta toga. Povjerenstvo se preselilo, prebacili smo se na rad od kuće.”

“Činjenica je da je manje važan integritet i etika. Puno se donosi, puno je opasnosti, kriza je uvijek velika prilika za korupciju. Ne vrijedi to samo za Hrvatsku, nego i za EU. Ova godina je prošla nekako ispod radara”, kazala je.

Istaknula je i da 13 posto BDP-a “pojede” korupcija, koja je, pak, najgora na lokalnoj razini, kako je rekla.

“Prošli tjedan je bio panel Vijeća Europe na kojem smo i mi sudjelovali. U nekoliko zemalja, pa tako i u Hrvatskoj i Sloveniji, postoji to savjetodavno tijelo (vlade) koje nije obuhvaćeno niti jednim zakonom koji se bavi sukobom interesa, a riječ je o osobama koje su jako bitne i donose jako važne odluke. Tu su neki privatni interesi koji mogu utjecati, to je nešto što bi se moglo desiti, to bi trebalo rješavati”, upozorila je i nastavila nabrajati točke koruptivnog potencijala u krizi:

“S druge strane imate jako puno subvencija koje će ići gospodarskim subjektima. Treba jako voditi računa o tome da to bude izrazito transparentno, posebno ministri koji su zaduženi za to da se ne bi tu dogodile malverzacije”, rekla je, “Tu je i potres koji je pogodio Zagreb, koji ima svoju težinu, zbog financijskih pomoći Hrvatskoj za obnovu.”

“Tu su ponekad povrede daleko veće od onih koji se događaju na nacionalnoj razini, samo što prođe ispod radara”, kazala je i poručila da bi novi zakon upravo u tom smjeru “morao napraviti veliki iskorak”.