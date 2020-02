Koronavirus zaustavio isporuke drvnih proizvoda prema Italiji! Marić: Teško je procijeniti utjecaj na globalno gospodarstvo

U hotelu Westin održana je jubilarna 10. Međunarodna energetska konferencija o biomasi i OIE. U organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i Hrvatske udruge za biomasu CROBIOM, više od 160 stručnjaka raspravljalo je o temama drvne biomase i obnovljivih izvora energije koji su visoko na listi europskih prioriteta, posebno u svjetlu nedavnog predstavljanja Zelenog sporazuma.

Neke od središnjih tema bile su energetska tranzicija, niskougljično gospodarstvo, ulaganja i financiranje, EU projekti i inovacije, a bilo je govora i o novim trendovima te najsuvremenijim tehnologijama.

Konferencija je održana u jeku pojave sektorskog pesimizma, odnosno u vremenu loših prodajnih trendova na tržištu peleta, a posebice briketa i ogrjevnog drva. Prognoze nisu obećavajuće, čulo se u često u raspravama jer drastično padaju cijene peleta i drvnog briketa, a smanjuje se i potražnja za drvnim gorivima za rezidencijalnu upotrebu, što se potvrdilo prošli tjedan na najvećem svjetskom sajmu u Veroni.

Sektorski stručnjaci su zaključili kako je situacija na tržištu vrlo ozbiljna i slojevita te da će, ako se nešto promijeni, proizvođači morati u još većoj mjeri otpuštati radnike i posljedično zatvarati proizvodnje. – Posljednjih mjeseci se osjeća usporavanje na glavnim europskim tržištima, dok aktualna situacija s koronavirusom dodatno prijeti urušavanjem značajnih prekomorskih poslova za drvoprerađivački sektor, prije svega u Aziji te posljedično u Africi i Europi. Najnoviji razvoj događaja u sjevernoj Italiji sugerira nam zaustavljanje većine pošiljki, obustavu carinskih procedura te čekanje daljnjeg razvoja situacije na tržištu. Statistički gledano, u preradi drva su tijekom 12. mjeseca zalihe povećane za +22%, dok je industrijska proizvodnja pala za -6%. Očekuju se još nepovoljniji statistički pokazatelji za siječanj i veljaču – rekao je predsjednik CROBIOM-a Davor Zec.

Upravo zato, CROBIOM i Hrvatski drvni klaster su pisali Vladi i predložili su produženje rokova plaćanja drvne sirovine kod Hrvatskih šuma sa 60 na 120 dana te smanjenje cijena višemetarskog drva za 15%. Nadalje, tražili su i smanjenje PDV-a na drvni pelet i paletizirano ogrjevno drvo exclusive na 10% te korištenje drvnog peleta u energetskim postrojenjima HEP-a, ali i svim javnim objektima, kako bi se smanjila sezonalnost i ovisnost od cijena na stranim tržištima gdje konkuriraju proizvođači s nizom subvencija u njihovim matičnim državama.

EU potiče zelenu javnu nabavu

– Biomasa se u medijima percipira kao visokostručno specijalizirana tema, a manje se naglašava veliki potencijal zadovoljavanja EU energetskih standarda, posebice usklađenost s Green Dealom – istaknula je Vedrana Prevendar iz agencije Manjgura, a s kojom su se složili i ostali uvodničari. Potrebna je šira edukacija o prednostima korištenja drvnih goriva, ali ne isključivo unutar znanstvenih krugova, nego kroz razumljive kampanje usmjerene prema najširem auditoriju i ciljanim skupinama, poput vrtićke i školske djece te mladih obitelji koje se trebaju odlučiti za odgovarajući oblik OIE.

Zelena javna nabava je dosad bila više označavana kao mit i mogućnost, a manje kao realna potreba za promociju zelene energije, što se sada drastično mijenja novim EU smjernicama i elementima zelenih politika koje se baziraju na čistoj energiji te energetski učinkovitim proizvodima koji se trebaju lokalno proizvesti i potrošiti.

– Slušamo zabrinjavajuće i alarmantne informacije s tržišta oko usporavanja i postojanja mnogobrojnih tržišnih izazova za drvna goriva. Nadamo se da je to samo prolazna situacija i da će se opisane teškoće na tržištu prevladati – istaknula je direktorica Sektora u HGK Marija Šćulac Domaca. – Biti „zelen“ danas je imperativ mnogih država i to je najvažnija odrednica. Jasno je kako budućnost mora biti zelena ili ju nećemo imati. Biomasa još uvijek nije dovoljno iskorištena, a može biti jedan važan čimbenik u dekarbonizaciji do 2050. – zaključila je Šćulac Domac.

Pomoćnik ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Domagoj Validžić rekao je da Hrvatska ima gotovu Strategiju energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. godinu. Veliki naglasak je usmjeren na dekarbonizaciju i povećanje udjela OIE, što je u skladu s EU politikama. – Cilj je potaknuti regionalni pristup razvoju energetskih projekata u području OIE, a dobrodošli su novi projekti i inovativni prijedlozi – dodao je Validžić.

– Svi planovi i ciljevi Hrvatskih šuma svode se na isto – sačuvati, obnoviti i zaštiti šume na temelju održivog razvoja. Međutim, kisele kiše, emisije CO2 i globalno zatopljenje dovode do granice istrebljenja i opstanka nekih šumskih vrsta – istaknuo je Krunoslav Jakupčić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, dodajući kako su Hrvatske šume svjesne razmjera trenutnog tržišnog usporavanja i spremne su na donošenje određenih mjera koje će potaknuti i stabilizirati kupoprodaju drvnih sortimenata, a već su svojim primjerom potaknule plasman drvnog peleta i ugradnju kotlova i peći u javnim objektima.

Nakon usuglašavanja svih dionika, zaključci i preporuke s konferencije bit će upućeni nadležnim institucijama u Hrvatskoj i EU.

UTJECAJ KORONAVIRUSA NA GOSPODARSTVO

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić u ponedjeljak je istaknuo da članice skupine najbogatijih država svijeta G20 smatraju kako su izgledi za rast u 2020/21. bolji nego što su bili za 2019., dok je zasad teško procijeniti koliki će biti utjecaj korona virusa na globalno gospodarstvo.

Marić je tijekom vikenda sudjelovao na sastancima ministara financija i guvernera središnjih banaka država članica skupine G20 u Rijadu, kao predsjednik Vijeća EU, zajedno s povjerenikom za gospodarstvo Paolom Gentilonijem i predsjednicom Europske središnje banke Christine Lagarde.

U telefonskoj izjavi za Hinu, Marić je istaknuo da se na sastanku G20 među ostalim raspravljalo i o izgledima globalnog rasta, a članice te skupine slažu se da su za 2020/21 izgledi rasta nešto povoljniji nego za 2019., poglavito zbog smirivanja određenih tenzija između najvećih gospodarstava po pitanju trgovinskih odnosa te i dalje prisutnog razdoblja niske cijene novca.

„Međutim, na tragu zadnjih događanja vezanih uz korona virus, pojavili su se određeni upitnici. U ovom trenutku teško je procijeniti prije svega koliko dugo i daleko taj virus može ići te sukladno tome, i koliki će biti njegov utjecaj na globalno gospodarstvo”, napomenuo je Marić.

U vezi s time, Marić je istaknuo da su na sastanku u Rijadu sudjelovale delegacije iz svih zemalja u najjačim sastavima, izuzev kineske, u kojoj nisu bili ministar financija i guverner zbog epidemije korona virus u toj zemlji.

Ove godine pod predsjedavanjem Saudijske Arabije, dvodnevni sastanak ministara financija i guvernera članica skupine G20 održan je pod naslovom „Jednake mogućnosti za sve”. Razgovaralo se o i mladima, obrazovanju i inovacijama, temama koje su vrlo interesantne i gospodarski najrazvijenijim zemljama, pa onda i svima ostalima, rekao je Marić.

A kako je istaknuo, nakon drugo vremena i teme iz oporezivanja dobile su globalni odjek – i to digitalno oporezivanje i ujednačeni globalni pristupu oporezivanju. O tim temama razgovaralo se na G20 s namjerom da se i na taj način da doprinos pravednijoj raspodjeli poreznog tereta i zaštite one zemlje i porezne jurisdikcije u kojima pojedine kompanije ostvaruju profite, a ne plaćaju poreze.

Na margini sastanka G20 održana je važna panel diskusija na te dvije teme, na kojem su sudjelovali ministri financija, a kako je Marić rekao, očekuje se da OECD do kraja ove godine izađe s prijedlozima rješenja koji će se potom razmatrati na razini G20, i na drugim instancama, pa tako i na razini EU-a.

G20 skupinu čine EU, Argentina, Australija, Brazil, Kanada, Kina, Francuska, Njemačka, Indija, Indonezija, Italija, Japan, Meksiko, Rusija, Saudijska Arabija, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države.