KORONAVIRUS U SLOVENIJI: Zaraženo 286 ljudi, strahuje se da ih ima više nego što je evidentirano

Slovenska vlada je putem svog Twitter profila priopćila javnosti kako je do 14 sati potvrđena zaraza koronavirusom kod 286 osoba, što je za 11 osoba više u odnosu na jučer.

Također, u Sloveniji je dosad na koronavirus testirano 8.730 osoba.

Do 14. ure je bilo na okužbo s koronavirusom testiranih 8730 oseb. Okužba je bila potrjena pri 286 osebah. Imamo 1 smrtni primer (14. 3.).

V tabeli prijavljeni primeri #COVID19 po starosti in spolu danes do 10h.

