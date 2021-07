VELIKA BRITANIJA: ‘Zaštitne maske uskoro postaju stvar osobnog izbora. Morat ćemo prihvatiti postojanje covida-19 i nositi se s njime”

Autor: Dnevno

Iako na početku pandemije našla na udaru kritika zbog sporijeg uvođenja karanteni i obveze nošenja zaštitnih maski, Britaniju se sada hvali zbog brzine cijepljenja svog stanovništva protiv covida-19, a prema najavi britanskog ministra Roberta Jenricka, uskoro će i zaštitne maske postati “stvar osobno izbora”, prenosi CNN.

Jenrick je za Sky News izjavio kako ni sam nema osobitu želju nositi masku, te da sumnja da mnogo ljudi uživa u nošenju iste. U svakom slučaj, zaključio je kako vlasti više neće određivati hoće li netko nositi ili ne zaštitnu masku.

Velika Britanija razmatra ukidanje svih preostalih mjera do 19. srpnja, a i sam ministar zdravstva Sajid Javid rekao je da bi volio ublažiti mjere.”Popuštanje koje je planirano za 19. srpnja za sada nije upitno i moramo iskreno reći ljudima da covid ne možemo eliminirati“, napisao je Javid u novinskom članku koji je objavljen u nedjelju, 4. srpnja.

On upozorava da će broj slučajeva porasti, odnosno da niti jedan odabrani datum za popuštanje mjera neće biti bez rizika. “Morat ćemo prihvatiti postojanje covida-19 i pronaći načine da s njime nosimo, kao što to činimo s gripom”, istaknuo je Javid koji je naveo problem kojemu smo svjedoci i u Hrvatskoj. Javid je rekao da su uvedene epidemiološke mjere dovele do šokantnog porasta nasilja u obitelji i negativno utjecale na mentalno zdravlje brojnih pojedinaca. Najavio je da će od 19. srpnja Britanija biti n’anjotvorenija država u Europi’.

Britanska liječnička komora (BMA) od vlade traži da neke epidemiološke u Engleskoj ostanu na snazi i nakon 19. srpnja jer brojke zaraženih rastu. BMA tako traži da se zadrži pravilo obveznog nošenja zaštitnih maski u zatvorenim prostorima poput vozila javnog prijevoza i trgovina, prenosi Jutarnji.