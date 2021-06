(UŽIVO) PRESSICA STOŽERA: Capak: Nakon košarkaške utakmice u Zadarskoj županiji porastao broj oboljelih, to nam je svima upozorenje

Autor: Mia Peretić

Danas se u 11 sati počeka je konferencija za medije Stožera civilne zaštite.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 118 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 552.

Među njima je 209 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata.

Preminule su 4 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 359 521 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 8196 preminulo, ukupno su se oporavile 350 773 osobe od toga 104 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 3 643 osobe. Do danas je ukupno testirano 2 128 519 osoba, od toga 4 009 u posljednja 24 sata. Zaključno s 24. lipnja utrošena je 2 468 051 doza cjepiva. Dosad su 1 467 772 osobe cijepljene s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1 000 279 primilo obje doze. Na dan 24. lipnja utrošeno je 43 356 doza cjepiva.

Stožer donosi aktualne epidemiološke podatke

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da smo 18.6. imali 113 novooboljelih, a tjedan dana prije 134. U proteklom tjednu imali smo ukupno 468 novooboljelih, dok u ovom 348, dakle za 25 posto manje nego prošli tjedan. Najniža incidencija je u Istarskoj, a najviša u Zadarskoj županiji. Što se Zadarske županije tiče, nakon košarkaške utakmice udio pozitivnih u ukupno oboljelima u Hrvatskoj je počeo rasti. Ljudi su se okupili bez mjera, a nakon toga je bilo i nekoliko obiteljskih okupljanja. Oboljeli su uglavnom mladi, 70 posto novooboljelih u Zadarskoj županiji su mladi, to drugdje nije zabilježeno. Inicijalni događaj od kojeg je sve krenulo je košarkaška utakmica. To nam je svima upozorenje da, iako je situacija povoljna, i dalje moramo biti oprezni. Koraci u kojima se ljudi ovako spontano okupljaju može biti početni događaj koji će srušiti ovu zelenu boju koju imamo od strane ECDC-a”.

Capak je rekao da u niz županija idu javni pozivi, to će idući tjedan biti moguće u Zagrebu, molimo da ljudi određene dobi dolaze u određena vremena, nastojat ćemo s civilnom zaštitom organizirati da sjede u hladu, napravit ćemo da bude maksimalni broj timova. HZJZ će tu seriju cijepljenja završiti koncertom Đanija Stipaničeva u srijedu iznad Gupčeve zvijezde.

O covid potvrdama

Božinović kaže da je više od 3000 puta skinuta aplikacija koja je zasad samo na IOS sustavu, što se tiče Google playa, očekuju da stave aplikaciju i Google trgovinu.









“Opisali smo gdje će se moći primjenjivati, s covid potvrdom svaki pojedinac dobiva jamstvo da se nalazi u okruženju ljudi koji ga neće zaraziti. S njom će se moći slobodno putovati. Što se tiče organizatora raznih događanja, nisu mogli dobiti jednostavniji alat kojim u sekundi mogu provjeriti epidemiološki status svakoga tko će nazočiti događaju u njihovoj organizaciji. Šaljemo poruku da se na Hrvatsku treba gledati kao na državu koja ozbiljno pristupa pitanju zaštite od epidemije, stvorili smo pretpostavke da sve može ići vrlo brzo. No, istovremeno moramo prihvatiti činjenicu da još živimo u epidemiji, delta varijanta se širi nekim zemljama, Europska zdravstvena agencija je procijenila da će se znatno proširiti Europom tijekom ljeta, do kolovoza će se 70 posto odnositi na tu varijantu. Moram se prema tim činjenicama odnositi s dužnom pozornošću. Ne smijemo gubiti nadzor nad epidemijom, ne omogućiti masovne događaje jer se to mora kontrolirati propisno. Kada brojevi počnu rasti, epidemiološkoj službi trebat će tjedni praćenja kontakata, a možda i donošenja mjera da bi brojke opet počele padati”.

