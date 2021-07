Njujorški Met traži da cijepljeni budu svi – publika, izvođači, orkestar…

Autor: D.D./Hina

Njujorška opera Metropolitan, zatvorena od ožujka 2020. zbog pandemije koronavirusa, objavila je u utorak da će za iduću sezonu tražiti da cijepljeni budu svi, od publike koja će se vratiti, do cjelokupnog ansambla i tehničkog osoblja.

“Met će biti potpuno cijepljena kuća. Svi gledatelji morat će pružiti na uvid dokaz da su potpuno cijepljeni cjepivom koje je odobrila FDA (Američka agencija za lijekove) ili Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) da bi mogli ući u zgradu”, objavila je Met Opera svojim članovima.

“Svi izvođači i članovi orkestra, zbora, svo osoblje morat će učiniti isto”, dodaje operna kuća koja na platnom popisu ima 3000 ljudi, najviše u Sjedinjenim Državama u području izvedbenih umjetnosti.

Takva mjera je u skladu s uputama Centara za prevenciju i borbu protiv bolesti (CDC) kako bi se publika potpuno vratila “a zaštitne maske bit će fakultativne”, objavila je operna kuća prije nego što je u utorak navečer CDC preporučio povratak zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.

Za sad njujorški Broadway nije zatražio obvezno cijepljenje. Međutim za prve spektakle “Springsteen at Broadway” i “Pass Over” traži se da publika bude cijepljena.

Sezona 2021-22. treba početi 27. rujna u Metu premijerom opore “Fire Shut Up in My Bones”, koju je skladao crni glazbenik Terence Blanchard.

Tijekom pandemije, operu Met potresale su napetosti, jer je uprava htjela smanjiti plaće zaposlenima zbog pada prihoda.