NAJOBUHVATNIJE ISTRAŽIVANJE U HRVATSKOJ: Zbog pandemije i potresa Hrvati slabo spavaju, psihičke posljedice osjećaju i djeca

Autor: Dnevno

S danom kad je u Hrvatskoj registriran prvi oboljeli pokrenuto je istraživanje “Kako smo? – Život u Hrvatskoj u doba korone”, koje je osmislilo i provelo trinaest profesorica, asistentica i suradnica s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Zdravstvenog učilišta Zagreb. Provedeno istraživanje je po broju tema i sudionika najobuhvatnije dosad provedeno istraživanje ove vrste u Hrvatskoj.

Cilj je istraživanja bio prepoznati rizične skupine čije će psihičko zdravlje biti narušeno uslijed događanja povezanih s pandemijom, a rezultati su tada pokazali da je pandemija nedvojbeno ostavila traga na ljudima.

“Prvi val istraživanja o utjecaju korona-krize i potresa provele smo u svibnju 2020., a krajem studenog i u prosincu provele smo drugi val, pri čemu je posljednji sudionik prikupljen 23. prosinca. A onda se dogodio katastrofalni potres na Baniji, koji se osjetio u čitavoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, tako da smo u veljači pokrenule i dio istraživanja koji se bavi posljedicama potresa i ti se podaci upravo prikupljaju”, rekla je o ožujku za Živim.hr prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, psihologinja i profesorica na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Istraživačka grupa Covidovih 13 objavila je u utorak monografiju s prikazima preliminarnih rezultata drugog vala istraživanja.

U drugom valu istraživanja sudjelovalo je više od 2600 osoba u dobi od 18 do 94 godine te više od 1400 učenika od 1. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole.

Podaci iz drugog vala istraživanja prikupljeni su online anketom tijekom studenog i prosinca 2020. godine. Prvi val istraživanja proveden je tijekom svibnja 2020. godine, a njegove rezultate možete preuzeti na ovoj poveznici.

Najvažniji rezultati istraživanja

Psihička iscrpljenost, depresija, anskioznost i stres

Prema istraživanju, psihički iscrpljenima od pandemije osjeća se 40% građana, tjelesno njih 22%, dok se 35% osjeća istrošenima od nošenja s pandemijom. Oko 25% građanki i građana izvještava o jakoj ili izrazito jakoj depresivnosti, anksioznosti i stresu. Rizični čimbenici za iscrpljenost i navedene psihičke smetnje su mlađa životna dob, ženski rod, niži socioekonomski status te prethodne psihičke teškoće.









Narušena kvaliteta spavanja

Gotovo 50 % sudionika istraživanja ima značajno narušenu kvalitetu spavanja, a 20% njih barem povremeno koristi farmakološka sredstva za spavanje. Lošiju kvalitetu spavanja imaju osobe koje imaju izraženije brige povezane s pandemijom covida-19 (zdravstvene brige i brige oko ekonomskih i obrazovnih posljedica).

Narušeni seksualni odnosi

Svaka treća osoba manje je zadovoljna svojim seksualnim odnosima i smatra ih lošijima nego na početku pandemije. Zadovoljstvo i kvaliteta seksualnih odnosa i seksualna želja povezane su s time koliko stresa, tjeskobe i depresivnih simptoma osoba osjeća, a kvaliteta je povezana i s učestalošću ponašanja kojima si partneri uzajamno pokazuju naklonost.









Zadovoljstvo životom

Građani su umjereno zadovoljni životom i osrednje optimistični u pogledu budućnosti. Na ljestvici od 1-10 zadovoljstvo životom ocjenjuju ocjenom 6.8, a optimizam u pogledu budućnosti ocjenom 6.3.

Dvije trećine sudionika (66.7%) procjenjuje da se dobro prilagođavaju drugačijem načinu života. Na osnovi promjena u kvaliteti svakodnevnih životnih aktivnosti koje navode uočavamo tri skupine sudionika: one koji su još uvijek oprezni i zatvoreni, one koji su individualno aktivni, ali još uvijek oprezni u zajednici i one koji pokazuju otpornost sudjelovanjem i aktivnošću, kako individualnom tako i u zajednici. Rezultati su pokazali kako sudionici koji su izvijestili o većoj kvaliteti svojih svakodnevnih aktivnosti imaju manje psihičkih smetnji.

Teškoće psihičkog zdravlja kod djece

Svaki peti dječak i svaka treća djevojčica školske dobi izvještavaju o teškoćama psihičkog zdravlja. Većina učenika (65%) je izjavila da je njihov život sada lošiji nego prije pandemije. Većini učenika, posebno najmlađih, nastava na daljinu teža je od nastave u učionici.

Oko 61% roditelja drži da je djeci nastava na daljinu teža od kontaktne nastave i brine se da će zbog pandemije njihovo dijete dobiti manje kvalitetno obrazovanje. Više od polovice roditelja zabrinuto je i zbog nedovoljnog kretanja djeteta i ograničenog druženja s drugom djecom (52%) i previše korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovne svrhe (51%). Oko 22% roditelja procjenjuje psihičke teškoće svoje djece klinički značajnima, a najviše teškoća izražavaju u domeni odnosa s vršnjacima.

Roditeljstvo u doba pandemije

Roditeljstvo u doba pandemije je zahtjevnije nego prije pandemije, ali je pandemija donijela i određene pozitivne promjene u odnosima roditelja i djece. Roditelji koji su psihološki sagorjeli zbog nošenja s pandemijom procjenjuju da njihova djeca također imaju više psihičkih teškoća.

Studenti manje zabrinuti

Tri četvrtine studenata se brine zbog pogoršanja svog psihičkog zdravlja uzrokovanog stresom te pogoršanja i tjelesnog zdravlje uzrokovanog dugotrajnim gledanjem u ekran i sjedenja (72%). Gotovo 70% ih je izrazilo zabrinutost hoće li steći odgovarajuće znanje za buduće zanimanje, a 12% ih je potražilo psihološku pomoć tijekom pandemije. Ipak, unatoč izvještavanju o teškoćama u koncentraciji (preko 50%) i samoregulaciji učenja (70%), većina studenata uspjela je završiti akademsku godinu s očekivanim ili boljim uspjehom.