DANAS KREĆE CIJEPLJENJE BEZ NARUDŽBE! Ipak, ne možete doći bilo kada: Donosimo vam sve što trebate znati

Autor: Dnevno

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 45 novih slučajeva zaraze koronavirusom te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas iznosi ukupno 514.

Među njima je 196 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. Preminule su 3 osobe.

Danas prvi put u Hrvatskoj kreće i cijepljenje bez najave. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju danas punkt za cijepljenje prvom dozom cjepiva bez naručivanja u Zagrebu.

Cijepljenje po skupinama

Cijepljenje će biti organizirano u Školi narodnog zdravlja u Rockefellerovoj 4, u vremenu od 9.00 do 15.00 sati.

Redoslijed cijepljenja podijeljen je u tri kategorije: od 9.00 do 11.00 sati za osobe u dobi od 65 i više godina i osobe s kroničnim bolestima, od 11.00 do 13.00 sati za osobe u dobi 40 i više godina te od 13.00 do 15.00 sati za mlađe od 40 godina.

Cijepljenju, isključivo prvom dozom moći će pristupiti samo osobe s osiguranjem HZZO-a te su nužni zdravstvena iskaznica i MBO.

Na Velesajmu samo uz narudžbu

Na punktu Zagrebačkog Velesajma te na punktovima u organizaciji Domova zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb – Zapad i Zagreb – Istok, cijepljenje se odvija prema unaprijed dodijeljenim terminima i neće biti moguće pristupiti cijepljenju bez najave.

I dok se većina Europe otvara, australska država Queensland ponovno je u ponedjeljak uvela obavezno nošenje maski i ograničila okupljanja u kućama, uz pojačanu mjeru socijalne distance uvedenu u cijeloj zemlji, zbog novog porasta zaraženih delta varijantom virusa.