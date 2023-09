Korona uništila novo četnikovanje u Hrvatskoj: ‘Ubi me tuga za Krajinom’

Autor: Dnevno.hr

Još jedan pokušaj organizacije koncerta glazbenika koji izvode ‘krajiške’ pjesme se izjalovio.

Mjesto radnje – selo Mazin, 23 kilometra od Gračaca. Povod – proslava blagdana Male Gospe, odnosno slave Male Gospojine, u okviru čega se trebao održati i koncert na kojem su trebali nastupiti, kako je rekao Rajko Obradović, jedan od organizatora proslave(i kandidat SDSS-a za gradonačelnika Gračaca) , Dragana Lošić Petrović, ali i dvoje kontroverznih pjevača, Žare i Milenko, koji u svom opusu imaju i pjesme u kojima sanjaju i veličaju veliku Srbiju. Uz njih troje u Mazinu je trebao nastupiti i Rajko Kojčinović.

Navodno otkazali zbog zaraze koronom

“Ne znam je li došlo do greške u vezi objave da Srpsko narodno vijeće organizira ovu slavu, no to je pogreška. Organizator je Vijeće srpske nacionalne manjine Gračaca. Slava sela Mazina je slava Male Gospojine pa smo je ove godine posebno organizirali, budući da je to jedini način da se narod okupi u većem broju. Narod se u četvrtak počeo okupljati oko podneva ispred crkve Mala Gospojina što je uobičajeno jer je radni dan. Očekujemo da nam dođu ljudi iz susjednih općina, Donjeg Lapca, Udbine i Lovinca, a ne znam jesu li došli i mještani Mazina koji žive u iseljeništvu”, rekao je Obradović koji je potvrdio kako će od najavljenih izvođača pjevati Dragana Lošić Petrović, ali ne i duet Žare i Milenko, te Rajko Kojčinović.

Ostala trojica izvođača su nastup u Mazinu morali otkazati zbog zaraze koronom, tako da nisu mogli dobiti propusnice za nastup. Znam da su neki mediji navodili kako ovi pjevači izvode neke po Hrvatsku sporne pjesme. No mislim da s njima dosad nije bilo problema, smatram da su dosad imali korektne pjesme. Koliko znam u njihovim pjesmama nema ništa uvredljivo prema Republici Hrvatskoj, već se radi o izvornim zavičajnim izvođačima, narodnim umjetnicima”, ističe Obradović koji je bio i SDSS-ov kandidat na načelnika Općine Gračac na zadnjim lokalnim izborima.

‘Tijekom rata su nas tlačili, ubijali i radili čuda po našim selima, a od 1995. misle da smo mi činili ratne zločine’

Ovaj događaj prokomentirao je i načelnik općine Robert Juko (HDZ) koji je naveo kako je upoznat s najavljenim okupljanjem koje su, kako kaže, organizatori prijavili policiji.

“Okupljanje se održava u naselju Mazin koje je 23 kilometra udaljeno od Gračaca, a prema informacijama koje imam navedeni glazbenici neće nastupiti, nego će nastupiti jedan domaći bend. Kao osoba koja gradi suživot svih stanovnika naše općine ne podržavam nastup glazbenika koji na bilo koji način vrijeđaju građane RH“, kazao je načelnik Juko.

Da ovo nije prvi put da srpska zajednica na zadarskom području organizira “derneke i pusta čuda” na kojima nastupaju izvođači koji veličaju veliku Srbiju, kaže i predsjednik Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata Zadarske županije Ivica Mikulić.

“Kako iz vlasti dopuštaju organiziranje događaja na kojima nastupaju ovakvi izvođači nije mi jasno. Mi iz braniteljskih udruga nemamo ništa protiv toga da se na takvim događajima izvode narodni običaji. Nje mi ništa čudno da događaje s ovakvim izvođačima organizira Srpsko narodno vijeće. Tijekom Domovinskog rata su nas tlačili, ubijali i radili čuda po našim selima, a od 1995., kad su izgubili, misle da smo mi napravili ratne zločine. Rad SNV-a se dobrim dijelom financira iz državnog proračuna, da bi svih ovih godina pojedina gospoda, zahvaljujući novcu koji dobivaju od države, organizirala događaje na kojima nastupaju takvi izvođači i slične događaje”, kazao je Mikulić koji je rekao kako ga je o nastupu ovih kontroverznih izvođača izvijestio Ivan Šuper, predsjednik ogranka Gračac Udruge branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata (UBVDR) koji je već kontaktirao s načelnikom Gračaca i PU zadarskom.

‘Ja sam rođen đe džamije nema’

Podsjetimo, “Žare i Milenko” izvode četničke pjesme koje vrijeđaju Hrvatsku i njezine građane, pa Žare tako pjeva “Da zna bula kakva je slanina… Ja sam rođen đe džamije nema…”, dok Milenko pjeva o Momčilu Đujiću i četnicima. Riječ je o izvođačima koji u svojim pjesmama veličaju Veliku Srbiju te žale za izgubljenim bitkama.

Jedna od njih je i ‘Ubi me tuga za Krajinom’ koja počinje stihovima: ‘Šta će mi zlato, šta će mi pare kad nema Knina, nema Dinare’

Podsjetimo i da je prije mjesec dana na graničnom prijelazu uhićen i kriminalistički istražen 63-godišnji muškarac kojega se sumnjiči za povredu ugleda Republike Hrvatske. Glasnogovornik ​PU Šime Pavić rekao je da su provedenim kriminalističkim istraživanjem utvr​dili da je 63-godišnjak, ​inače pripadnik glazbene skupine, izvodio pjesme nastale tijekom 1995., čiji tekstovi Republiku Hrvatsku izvrgavaju ruglu, prijeziru i javnom omalovažavanju.

Riječ je, naime, o Rajku Laliću, pjevaču sastava “Srpska tromeđa”, a policija je, navode, na društvenim mrežama primijetila sporni video i čekala je trenutak da Rajko Lalić dođe u Hrvatsku. Osumnjičeni, koji ima hrvatsko državljanstvo, uhićen je na graničnom prijelazu te predan pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava ​je dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku​, a uz nju će biti podnesen i optužni prijedlog.

Lalić, koji je uhićen, u Kninu je na više koncerata u srpskoj dijaspori izvodio pjesmu “Sprem’te, se sprem’te, četnici”, “Rodni Knine, stari srpski grade, što u tebi sad ustaše rade” i druge pjesme koje veličaju četničke zločine i prisvajaju dijelove Hrvatske, a na koncertima je nastupao s obilježjima i oznakama tzv. Vojske “Republike Srpske Krajine”.