Korona je prošla, ali je nova opasnost došla! Evo, kada nam Milanović sprema izbore!

I dok nam iz Nacionalnog stožera stižu ohrabrujuće vijesti o tome da gotovo i nema novozaraženih koronavirusom pa se može naslutiti kako je prošlo razdoblje epidemije, na pomolu je još jedna opasnost! Naime, u ponedjeljak, 18. svibnja raspušta se Hrvatski sabor, a nakon toga predsjednik Zoran Milanović treba objaviti datum parlamentarnih izbora.

Danima se već priča o tome koji će biti datum izbora, a izvjesna su četiri termina – 21. lipnja, 28. lipnja, 5. srpnja ili 12. srpnja. Predsjednik Milanović mora “pritisnuti tipku” i odlučiti se za jedan od tih datuma.

U medijima je najavio kako je o datumu izbora već razgovarao s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, no na predsjedniku je odluka. No, tu se krije opasnost! Naime, datumi već duboko ulaze u ljeto što znači da će građani Hrvatske ostati kod kuće, jer kako nalaže građanska dužnost – na izbore treba izaći. Nema veze što će temperature biti visoke, a šum valova dozivat će od korone i potresa izmučene Hrvate i ostalo stanovništvo drage nam domovine na more, ipak nam naši politički lideri neće omogućiti odlazak na zasluženi odmor.

Prva nedjelja u srpnju najizglednija za izbore

Čini se da i Milanović u svemu tome kalkulira jer je naglasio kako prvo čeka da se raspusti Hrvatski sabor, a nakon toga mora “gledati da se pomire interesi epidemiološke slike te da se uđe previše u vrijeme kda će veći broj ljudi otići iz gradova”.

Time je dao naslutiti kako je prvi termin 21. lipnja – preblizu, zadnji termin 12. srpnja je prekasno pa tako preostaje 5. srpnja kao najvjerojatniji izbor predsjednika Milanovića za parlamentarne izbore.

Što nam se sprema? Hoćemo li početkom srpnja uživati na moru ili doma u kadi, saznat ćemo već za nekoliko dana.