KOPNI ZVIJEZDA KAROLINE VIDOVIĆ KRIŠTO! Tepali su joj da je nova ikona desnice, a sada nestaje: ‘Nema uspjeha na osnovu karizme i javne obljubljenosti’

Autor: Dnevno.hr

Karolina Vidović Krišto doživjela je strelovit politički uspon, ali u posljednje vrijeme se čini kao da njena zvijezda nešto slabije sja.

Vidović Krišto široj javnosti je postala poznata nakon što je 2012. na HRT-u u emisiji Slika Hrvatske skrenula pozornost na predloženi spolni odgoj u školama i vrtićima. U kontroverznoj epizodi naslovljenoj “Pedofilija kao temelj spolnog odgoja?” prikazala je isječak iz filma Tima Tatea o poznatom američkom seksologu Alfredu Kinseyu gdje ga se prikazuje kako plaća i potiče pedofile da seksualno zlostavljaju dojenčad i djecu.

Iako je zbog toga suspendirana, čitav slučaj izazvao je raspravu u javnosti, a podršku joj je u Zagreb došla dati konzervativna američka publicistkinja Judith Reisman koja je tvrdila da je “razotkrila pedofiliju kao temelj tzv. spolnog odgoja”.

Pojavila se na “Festivalu slobode”

Afera oko emisije nije prošla nezapaženo u političkim krugovima pa joj je 2020. godine ponuđeno da na parlamentarnim izborima bude na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore u 9. izbornoj jedinici.

Nakon što je ušla u Sabor, odmah je počela isticati svoje teme koje je najavljivala u kampanji, a u javnosti je dobila status nove zvijezde hrvatske desnice. U rujnu iste godine pojavila se i na “Festivalu slobode” u Zagrebu pa iako tamo nije ništa govorila, svi su željeli biti viđeni u njenom društvu, a ona je već tada na neki način poručila što misli o koronamjerama Vlade Andreja Plenkovića.

Lani najavila osnivanje stranke

Ljubav s Domovinskim pokretom nije dugo potrajala pa je početkom 2021. godine s Milanom Vrkljanom napustila tu stranku i u Saboru nastavila raditi kao nezavisna zastupnica. U srpnju 2021. godine rekla je kako već neko vrijeme s Vrkljanom radi na osnivanju svoje stranke, ali ona do danas još nije osnovana.

U međuvremenu, i Miroslav Škoro je napustio Domovinski pokret te u siječnju ove godine s Vrkljanom i s još jednom bivšom zastupnicom DP-a, Ružicom Vukovac, u Saboru osnovao zastupnički klub “Za pravednu Hrvatsku”.

Teško bez stranačke infrastrukture

Vidović Krišto je osnivanje svoje stranke ponovno najavila prije nekoliko dana, no većeg medijskog odjeka nije dobila. Na naše zapažanje da polako slabi utjecaj nekadašnje zvijezde hrvatske desnice, politički analitičar Davor Gjenero odgovara kako je to logično.

“Kad nemate stranačku infrastrukturu vi nemate taj tip političkog utjecaja kojeg imate kao dio političke stranke. Ljudi koji nemaju političkog iskustva zanemaruju značenje stranačke infrastrukture. Oni misle da su samo na osnovu svoje karizme i svoje javne obljubljenosti postali utjecajni na način na koji su postali. To su ljudi koji obično nisu radili stranački, terenski posao, koji ne razumiju što je stranka, koji ne razumiju kako je teško izgraditi stranačku infrastrukturu”, mišljenja je Gjenero.

Kroz isto prošla i Bruna Esih

“Vidjeli ste da je gospođa Krišto u početku govorila o tome kako će osnovati svoju stranku. Od toga još nema ništa jer je to rudarski posao. To je posao koji vi ne možete raditi s malim brojem ljudi, koji ne možete raditi bez ozbiljnog kapitala, ozbiljne količine novca, vrlo posvećenih sljedbenika, a na desnici u Hrvatskoj je vrlo velika politička gužva i vrlo je malo prostora za formiranje nove političke opcije”, objašnjava Gjenero.

Isto ono kroz što sad prolazi Vidović Krišto, ranije je prošla i Bruna Esih, također nekadašnja ikona hrvatske desnice. “Bruna Esih je isto bila uvjerena da je ona kao osoba lider kojeg ljudi slijede. Bez stranačke infrastrukture više je nema u političkoj areni”, rekao je Gjenero.

Tajna uspjeha Ruže Tomašić

Pitali smo ga na koji način je Ruža Tomašić uspjela tako dugo preživjeti u politici. “Ruža Tomašić je igrala vrlo zanimljivu igru. Ona je zapravo u političkoj areni bila s tri političke stranke, a nitko joj nikada nije mogao zamjeriti nedosljednost ili promjenu stavova. Ona je djelovala u desnoj političkoj areni, ali je uvijek imala jedan odmak prema bilo kakvom obliku radikalizma. Ona je imala taj tip političke kulture koji proizlazi iz građanskog odrastanja u konsolidiranoj demokraciji. To je jedna njena velika prednost u odnosu na sve druge aktere u Hrvatskoj desnoj političkoj areni”, kaže Gjenero.









“Ona je igrala vrlo pragmatično i zastupala vrlo pragmatične prepoznatljive interese. Našla je odličnu nišu unutar europskog parlamenta s konzervativcima u trenutku kad je to bilo jako zgodno. Niije zauzela nikakav eurofobni ili euroskeptični stav, ali je imala jedan odmak prema establišmentu. To je to što su njeni birači honorirali. I druga velika odlika njena je da kad je procijenila da je napravila sve što je htjela u političkoj areni da se povukla i kad joj se stranka našla u krizi, nije se ostala mrcvariti nego se jednostavno izmakla iz političke arene”, objasnio nam je Davor Gjenero koji je mišljenja da bez stranke nema politike.

Vanđelić igra vrlo lukavo

“Bez stranke se ne može funkcionirati, a kad je stranačka arena konsolidirana onda je osnivanje nove političke stranke vrlo skup i složen posao. Nje dovoljna jedna osoba da je pokrene”, kazao je Gjenero.

Kao primjer dobrog smjera kojim valja ići naveo je onaj Damira Vanđelića. “Ovo što radi Vanđelić, ne ide na političku stranku, on ide na objedinjavanje unutar građanskog društva i to je vrlo lukavo, vrlo mudro. Jer u stranačkoj areni vi vrijedite onoliko koliko glasova možete skupiti. A u građanskom društvu vrijedite onoliko koliko je relevantno što zagovarate. To je tajna uspjeha Ruže Tomašić. Teme koje je ona otvarala, ona je uvijek bila više u građanskom društvu nego u politici, bile su građanski relevantne. Od te priče s drogama pa do njenih zagovora otočnog razvoja u europskom parlamentu”, zaključio je Gjenero.