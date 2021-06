KONTROVERZNI OMILJENI BANDIĆEV PODUZETNIK JAČI OD NJEGA: GRMOJA IZGUBIO NA SUDU! ‘Neće vam to proći, dolazi vam kraj i to brže nego što mislite!’

Autor: Daniel Radman

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja “pohvalio” se kako mu je sud odrezao kaznu od 10.000 kuna koju će morati platiti poduzetniku Petru Pripuzu zbog duševnih boli.

Prvostupanjsku presudu Grmoja je dobio, no Pripuz je uložio žalbu, a ovako je saborski zastupnik objasnio razvoj situacije.

“Pripuzova žalba na prvostupanjsku presudu kojom sam oslobođen na kraju je završila na sudu u Gospiću. I vidi čuda, sutkinja Milka Vraneš je djelomično preinačila presudu zbog čega ću Pripuzu na kraju ipak morati platiti gotovo 10 tisuća kuna. U žalbi na oslobađajuću presudu Pripuz je preko odvjetnika Nobila tvrdio da sam ‘jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih opozicijskih političara, koji je stekao simpatije javnosti zbog bespoštedne borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala na najvišoj razini’. Nobilo u žalbi tvrdi i da mi javnost vjeruje i da djelujem kao pošten političar. Sve su to razlozi zbog kojih su navodno moje riječi Pripuzu prouzročile velike duševne boli i nanijele mu štetu u javnosti”, pojasnio je Grmoja.

Grmojina riječ jača od DORH-a!

No, stigao se i našaliti na račun hrvatskog sudstva i DORH-a.

“Ovakvom presudom je potvrđeno da moja riječ u Hrvatskoj više teži od optužnica DORH-a. Naime, DORH je protiv Pripuza podignuo više optužnica i trenutno se protiv njega vodi više sudskih procesa. Sve to Pripuzu nije nanijelo štetu i duševne boli koliko moja izjava na jednoj televiziji”, prokomentirao je.

No, dodao je da su se namjerili na krivog.

“Nemate me čime diskreditirati pa me idete tužbama financijski iscrpiti i tako ušutkati. Ovo nije jedina tužba koju imam, a vjerojatno nije ni jedina koju ću izgubiti. Neće vam to proći, neću se dati ušutkati jer u ovoj zemlji netko treba govoriti! Dolazi vam kraj! I to brže nego što mislite!”, poručio je Grmoja za kraj.