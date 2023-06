Kontroverzna SDP-ovka koju podržava Milanović: Svadljiva gradonačelnica izvrijeđala Bleiburg, Katoličku crkvu, političare

Autor: Iva Međugorac

”Svima koji imaju i najmanje političke simpatije prema Milanoviću, a smatraju se prosječno svjesnim Hrvatima, neka pogledaju i poslušaju što je u njegovo ime izgovorila i kako je izvrijeđala hrvatski narod ili barem njegov najveći dio Ikić Baniček, gradonačelnica Siska”, tim je riječima pravaš Anto Đapić prokomentirao govor ove utjecajne SDP-ovke kojega je održala na proslavi Dana antifašizma u šumi Brezovica nadomak Siska.

Govor o kojem se još priča

”Kako može ijedna država, koja drži do sebe, a koji nominalno slavi Dan antifašističke borbe, istovremeno, biti pokrovitelj zulumu fašista, odnosno filoustaša, koji pod krinkom komemoracije navodnim žrtvama Bleiburga zapravo slave i veličaju zločince i najgori kvislinški šljam koji je ikada obitavao u Hrvatskoj? Kako je ikome palo na pamet da financira i sudjeluje kao predstavnik države na skupu na kojem se veličaju okupatori naše zemlje i domaći izdajnici koji su nanijeli najgoru ljagu na hrvatski narod u njegovoj cjelokupnoj povijesti?





Zar je morala, časna i odgovorna Republika Austrija poslati simboličku poruku Hrvatskom saboru zabranom tog bala vampira, koja zapravo znači: Vi Hrvati niste normalni s time što radite kod nas u Austriji. Zar nam stvarno netko izvana mora reći da to što rade neki ljudi nije normalno? Jedini heroji u ovoj priči su bili hrvatski partizani zbog kojih smo danas ponosni jer su nas stavili na pravu stranu povijesti, jer su nam obranili čast. Biti heroj 1941. godine je značilo otići u šumu i boriti se do pobjede ili smrti. Alternativa nije postojala, niti postoji danas.

Nema srednjeg puta između antifašizma i fašizma. Ne može se malo biti fašist, pa malo antifašist. Ne možemo jedan dan pjevati Po šumama i gorama, a drugi dan se pozdravljati ustaškim pozdravom. Nema tog konteksta u kojem je ustaški pozdrav, kao simbol zla i ubijanja i mučenja onih drugih, prihvatljiv. Svatko tko to tolerira, bira onu drugu, onu krivu stranu povijesti i to nakon što su povijesne knjige već napisane i arhivirane”, zagrmila je ove godine iz Brezovice Ikić Baniček kojoj ovakvi istupi ni prijašnjih godina nisu bili strani, no ove godine posebnu su pažnju privukli stoga što su izrečeni i u ime predsjednika Zorana Milanovića koji posljednjih mjeseci slovi za neformalnog vođu hrvatske desnice.

Očitala bukvicu Plenkoviću

I u lipnju 2021.godine Ikić Baniček u Brezovici se služila podjednakom retorikom s tim da se te godine ondje obraćala i premijeru Plenkoviću koji je nazočio tome događaju. ”Među nama su danas ovdje i neki antifašisti, kojima je fašizam postao prihvatljiv „u nekim situacijama i na nekim mjestima“. Iako dobro znamo da ih je majka dobro odgojila i da znaju razliku između dobra i zla, između antifašizma i fašizma, iz nekih oportunih razloga i malo političke koristi odlučili su da fašizam može biti prihvatljiv u određenim situacijama i ako je „dovoljno“ kilometara udaljen od mjesta stradanja nevinih žrtava fašizma. Mi, pravi antifašisti znamo da to nije tako i da ne možeš u pravilu biti antifašist, a onda, tu i tamo, biti malo fašist.

Partizani koji su se prije 80 godina okupili pod Debelim brijestom dobro su znali razliku između dobra i zla i zato su uložili svoje živote u borbu protiv tog zla, fašizma! Ta borba je neke od njih, nakon što su se spojili sa 7. banijskom brigadom odvela sve do kanjona rijeke Tare, na planinu Zelengoru u proljeće 1943. godine. Na jednoj strani je bilo 20.000 boraca antifašista, a na drugoj više od 120.000 nacista, fašista, ustaša, četnika, pa čak i bugarskih fašista i nije potrebno biti doktor povijesnih znanosti da se prepozna tko je u toj borbi branio dobro, a tko je marširao u ime ideologije zla i istrebljenja. Bila je to presudna bitka za preživljavanje antifašističke borbe, koju mi slavimo ovdje u Sisku, danas”, govorila je sisačka gradonačelnica prepričavajući do u detalj pojedinosti vezane uz antifašističku borbu.

”Polovica boraca 7. banijske divizije, a slično je bilo i s dalmatinskim brigadama, ostavilo je svoje kosti u kanjonu Tare, na Zelengori, u borbi koju mi danas slavimo. Tada su Crnogorci, koji su držali odstupnicu na Ljubinom grobu javili svom komadantu: „Dok god budete čuli na Ljubinom grobu pucanje naših pušaka, Nijemci neće proći. Kada toga više ne bude, onda znajte da na njemu nema više živih proletera.“ Puške su nekoliko sati nakon toga utihnule, no svjesna i dragovoljna žrtva partizana antifašista omogućila je antifašističkoj borbi da preživi, da ide dalje – da nikada ne utihne. Njihova žrtva za spas antifašističke borbe aktualna je i danas. Dok god neki misle da je prihvatljivo malo fašizma, u nekim situacijama i na nekim mjestima, borba nije gotova! Kada su puške antifašista na Ljubinom grobu utihnule, antifašističku borbu su nastavili njihovi drugovi i na kraju – pobijedili!









Kada nas, iskrenih antifašista, koji smo se okupili ovdje, više ne bude, našu borbu će nastaviti naši. Ja odgajam svoju djecu da im fašizam ne bude prihvatljiv nikada i nigdje. Kada mene više neće biti, borbu će nastaviti moja djeca … naša djeca. Borba nikada ne smije prestati”, naznačila je Ikić Baniček koja nerijetko drži govore u Brezovici gdje se prije par godina obrušila i na državnu vlast, ali i na Katoličku crkvu.

Izvrijeđala crkvene poglavare i Crkvu

”Danas me je sram onih koji govore da se današnjom proslavom bespotrebno vraćamo u prošlost kao što me je sram jer nisam mogla spriječiti da se na samom ulasku u ovu šumu podigne obilježje koje ne služi ničemu drugom nego da pljune na njih i njihovu borbu i život… Na njemu je novcem Crkve ispisana krivotvorina o izmišljenih i nepostojećih 5000 žrtava brezovičke šume, ne zato što autori tog uratka ne znaju da je to laž već zato da se heroje antifašizma unizi i ponizi pred mjestom na kojem se slavi njihova žrtva”, rekla je gradonačelnica koja je i ranije problematizirala komemoraciju na Bleiburgu.









”Nije problem samo da su se aveti prošlosti pokušale narugati antifašistima, već da su to napravili uz asistenciju Crkve i države. Bez takve Crkve i države kojoj je na čelu HDZ to ne bi bilo moguće. U uređenoj državi simpatizerima ustaških zločinaca policija bi odmah pružila višemjesečno gostoprimstvo u pritvorskim prostorijama kao što to čini i Austrija i hvala joj na tome. U državi koju vodi HDZ Sabor daje pokroviteljstvo nad tim istim skupim na kojem ta ista austrijska policija, s ciljem očuvanja ustavnog poretka, opravdano uhićuje fašiste i naciste”, isticala je Ikić Baniček u svojim govorima privlačeći pažnju svojim kritikama na račun tadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji je tijekom njenog kritičnog govora sjedio u prvim redovima u šumi u Brezovici.

Osim što je privlačila pažnju kritikama na Bandićev račun Ikić Baniček poznata je i po sukobima sa sisačkim biskupom Košićem, a oni koji je poznaju reći će da je ova majka dvoje djece od ranije poznata po britkom jeziku, i ratobornom karakteru, zbog kojeg joj se jedno vrijeme predviđalo kako će karijerno nadići svoju gradonačelničku poziciju pa je se shodno tome spominjalo i kao potencijalnu predsjednicu SDP-a.

Bez obzira na svadljiv karakter Ikić Baniček u svojem gradu uspješno konkurira uglavnom HDZ-ovim protukandidatima. Nije ni čudo, reći će dio onih koji su joj skloni i koji kažu da je gradonačelnica svoj rodni grad napustila samo kako bi na zagrebačkim Hrvatskim studijima završila studij kroatologije i sociologije nakon čega se vratila u Sisak gdje se prvotno zaposlila na Hrvatskom centru za razminiravanje kao savjetnica za fondove EU.

Učenica Davorka Vidovića

Upućeni će reći kako je politički mentor aktualne gradonačelnice bivši SDP-ovac Davorko Vidović koji je s Ikić Baniček surađivao od 1998-e godine kada se zajedno sa suprugom pridružila Forumu mladih SDP-a u kojem se posebno angažirala u vrijeme VIdovićeve kandidature za gradonačelnika 2005.godine. Ona je tada ušla u Gradsko vijeće, s tim da je prethodno obnašala dužnost vijećnike u Sisačko-moslavačkoj Županijskoj skupštini. Kako je iza nje bilo solidno lokalno političko iskustvo tako je ova SDP-ovka na idućim izborima završila visoko na listi za Gradsko vijeće, ali je Vidović te 2009.godine izgubio izbore pa je Siskom opet zavladao HDZ.

Kako je Vidović poražen on se tako povukao, a sisački SDP ostaje bez predsjednika, no on u Ikić Baniček prepoznaje svoju nasljednicu koja je doista koncem siječnja 2010.godine i preuzela Gradsku organizaciju SDP-a nakon čega je na narednim lokalnim izborima pobijedila HDZ-ova Dinka Pintarića. Kako je bila u dobrim odnosima s Vidovićem tako je Ikić Baniček bila u konfliktima sa bivšom sisačko-moslavačkom županicom kontroverznom Marinom Lovrić Merzel, pošto je pretendirala na njenu poziciju, što se na koncu ipak izjalovilo, ali je za razliku od bivše županice Ikić Baniček na svojoj poziciji opstala. Lokalna oporba koja joj nije sklona reći će kako Ikić Baniček prate brojne afere i političke zavrzlame.

Pored toga dodaju kako je ona posljednji bastion jugokomunizma u Hrvatskoj te naglašavaju kako je veoma svadljiva i sklona uvredama koje često bivaju i na osobnoj razini. Mada njeni kritičari svjedoče kako je Ikić Baniček puno koristilo prijateljstvo s Milanovićem, oni koji su joj skloni reći će kako ona doista jest zapaljivali, ali da je iznad svega samostalna te da se nikada nije oslanjala ni na kakva poznanstva s nacionalne političke scene, no ako je suditi po izjavama njenog mentora Davorka Vidovića stavovima i karakteru sisačke gradonačelnice doprinijelo je to što dolazi iz jedne tvrde ljevičarske obitelji. Od kuda god da dolazila ona se često nađe na udaru lokalnih HDZ-ovaca koji su se nedavno priopćenjem obratili predsjedniku Milanoviću postavljajući pitanje tko štiti Ikić Baniček od Uskoka.

I nju kritizirali sisački HDZ-ovci

Pri tome su sisački HDZ-ovci problematizirali Ledenu dvoranu pred kojom su građani prosvjedovali jer Ikić Baniček ondje nije puštala sisačku djecu iz samo njoj poznatih razloga. Siščanima nije poznata ni cijena izgradnje dvorane koju gradonačelnica skriva kao što je skrivala i dokumentaciju od USKOK–a”, pisali su sisački HDZ-ovci uz opasku da je njihova gradonačelnica dobila kaznu od 10.000 kuna uz prijetnju zatvorom pošto je skrivala dokumentaciju od USKOK-a.

“Tijekom izvida USKOK-a u Ledenoj dvorani Zibel sisačka političarka naložila je tadašnjem ravnatelju Športsko rekreacijskog centra Josipu Mrganu da ometa rad USKOK-a što je ovaj i učinio. Josip Mrgan više nije ravnatelj jer je protiv njega podignuta kaznena prijava zbog krađe novca preko putnih naloga. USKOK je bio i u Gradskoj vijećnici, uzeli su dokumentaciju. Moguće je više razloga zbog kojih je USKOK često u gostima kod Kristine Ikić Baniček”, pisali su HDZ-ovci nadalje dodajući da je gradonačelnica za vrijeme Milanovićeve Vlade i ministra Hajdaš DOnčića tražilaod HŽ Infrastrukture da dodijeli posao uklanjanja pruge vrijedan 10 milijuna kuna od Petrinje do Karlovca udruzi koja tada nije bila ni osnovana.

“Udrugu su osnovali sisački SDP-ovci i osobe bliske Kristini Ikić Baniček nakon 10-ak dana, dobili posao, uzeli novac a željezo s pruge i mostova od Petrinje do Karlovca je nestalo. Možda Peđa Grbin, koji je stavio Kristinu Ikić Baniček sebi u Predsjedništvo SDP-a, zna gdje je željezo s pruge s obzirom da je jedini prijedlog revitalizacije Sisačko-moslavačke županije Peđe Grbina bio revitalizacija pruge koju su upravo njegovi SDP-ovci skinuli. Nedavno je i on bio u Sisku, možda je pregledavao garaže sisačkih SDP-ovaca ne bi li pronašao željezo, drugi razlog njegovog dolaska ne vidimo”, tvrdili su nadalje u redovima vladajuće stranke problematizirajući višemilijunske kriminalne radnje prilikom izgradnje dvorane Zibel pošto su radovi s početko planiranih 10 narasli na oko 34 milijuna kuna.

”Gradonačelnica je proglasila završetak radova i svečano otvorila Ledenu dvoranu Zibel zbog političke promidžbe a nakon svečanog otvaranja dvorane izvršeni su radovi na sustavu grijanja i hlađenja i zatvaranja Ledene dvorane u iznosu većem od 6 milijuna kuna”, navodilo se u HDZ-u u kojem su jedno vrijeme tvrdili i kako je stvarni vladar njihova grada Darko Baniček suprug sisačke gradonačelnice koja je sve do izbijanja afere Ledena s predsjednikom Milanovićem surađivala i u njegovoj kampanji. Milanovića je gradonačelnica podržavala, no zato nije bila sklona Davoru Bernardiću, a osim toga svojedobno se žestoko obračunala s kolegicom Aleksandrom Kolarić.

U sukob s gradonačelnicom svojedobno su ušli i predstavnici sisačkog ogranka Matice hrvatske, koje je protjerala iz njihovih prostora. Svojedobno je sisačka policija protiv Ikić Baniček pisala optužni prijedlog zbog omalovažavanja policije, koju je optužila za neprofesionalizam, ali ta je priča vrlo brzo pala u drugi plan. U drugom je planu ostao i bunt sisačkih HDZ-ovaca u povodu Dana branitelja, kada je sisački SDP predvođen gradonačelnicom, odbio dodijeliti počasne plakete generalima, Janku Bobetku i Đuri Brodarcu. Burna reakacija vijećnice, Vesne Štengl, nije tada urodila plodom, pa do danas nije odgovoreno, jesu li generali Bobetko i Brodarac ostali bez plaketa iz političkih razloga? Podosta odgovora o Ikić Baniček zaista nedostaje, no ona izgleda ne misli stati već samouvjereno i svadljivo gradi svoju karijeru.