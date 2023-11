Kontrolorka ZET-a zašamarala učenika: Snimku iz tramvaja gleda cijela Hrvatska

Autor: N.K

Društvenim mrežama širi se snimka žene ZET-ove djelatnice, kako u punom tramvaju napada jednog od putnika – navodno učenika.

Iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora dobili smo informaciju da je uistinu riječ o ZET-ovoj djelatnici. Na snimci se vidi da gospođa u ruci drži aparat za provjeru karata, čime se može zaključiti da je riječ o kontrolorki.





Snimka traje samo 15 sekundi, a na njoj se može kako snimatelj videa govori da joj je dotična gospođa rekla da je kreten.

Smetalo joj što ju snima

Žena zatim, ljutitog lica, daje šamar putniku zbog, kako se čini, činjenice što ju je snimao mobitelom.

“Jel me smiješ snimati”, upitala ga je ljutito, a on je rekao “Evo, lupila me je”. U potpisu videa piše da je riječ o učeniku. Tu informaciju ne možemo potvrditi, no prema glasu može se zasigurno zaključiti da je riječ o vrlo mladoj osobi.

@ipernar Budući da su medijima puna usta prava djece, odlučio sam objaviti ovu snimku kako bi ukazao na to kako se neki kontrolori odnose prema djeci. ♬ original sound – Ivan Pernar

ZET: Oštro osuđujemo ponašanje

O svemu smo pisali žurni upit ZET. Oni su nam potvrdili događaj i rekli da djelatnici u pitanju prijeti otkaz.









“Potvrđujemo kako je u srijedu, 8. studenoga u tramvaju linije 5 došlo do incidenta prilikom čega je kontrolorka ZET-a ošamarila putnika mlađe životne dobi. Oštro osuđujemo bilo kakvo odstupanje naših djelatnika od predviđenih profesionalnih i etičkih normi, a posebice ovakvo ponašanje prema putniku koje nema opravdanja neovisno o okolnostima.

Putnik koji je napadnut jučer je došao u ZET, predočio je snimku događaj te su mu djelatnici uputili ispriku u ime tvrtke i naveli kako će poduzeti sve korake kako bi se sankcioniralo ponašanje djelatnice.

Pokrenut stegovni postupak

ZET je također kontaktirao i njegove roditelje te ovim putem još jednom upućujemo ispriku zbog ovog nemilog događaja koji nas je neugodno iznenadio. ZET je promptno pokrenuo stegovni postupak koji može završiti i mjerom izvanrednog otkazivanja ugovora o radu, jer je riječ o teškoj povredi radne obveze.

Ističemo kako su djelatnici ZET-a sukladno pravilnicima, kao i načelima tvrtke, obvezni profesionalno i uljudno se ophoditi prema putnicima.

ZET ima nultu stopu toleranciju prema bilo kakvom obliku nasilja, tim više što su i naši djelatnici često žrtve verbalnog ili fizičkog nasilja. Stoga, kao odgovoran poslodavac poduzet ćemo sve mjere kako bi se ovakvo ponašanje najoštrije sankcioniralo te kako bi se slične situacije ubuduće izbjegle”, napisali su.