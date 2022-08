KONTROLORI PREKIDAJU ČAK TREĆINU BOLOVANJA! Tko više boluje, zaposleni u javnim ili privatnim firmama? Brojevi su šokantni

Autor: Dnevno.hr

Da su Hrvati ponekad skloni otvoriti bolovanje čim malo zakašlju i nije neka novost, ali da za vrijeme bolovanja odlaze raditi u inozemstvo, to je ipak nešto što do ovoga ljeta nismo imali priliku čuti. Uglavnom su to oni koji rade javnim firmama i upravi jer su takvo ponašanje i radna etika u ozbiljnim i privatnim tvrtkama nezamislivi.

Javnost je najprije početkom kolovoza šokirao slučaj iz Zrakoplovno tehničkog centra (ZTC), tvrtke koja je zadužena za servis protupožarnih zrakoplova. Dok su obalom bjesnjeli požari, a Hrvatskoj je nedostajalo kanadera i to, saznalo se kasnije, dijelom i zbog toga što je nekoliko radnika te firme, umjesto da popravlja ono malo kanadera što Hrvatska ima, otvorilo bolovanje i otišlo raditi u inozemstvo, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, jedan “bolesni” mehaničar sam je sebe fotografirao u Austriji i slao fotografije kolegama.





Obiteljska liječnica dr. Vikica Krolo se tome uopće ne čudi. Iako nije komentirala konkretne slučajeve, zna se kako njezini pacijenti zaposleni u javnim službama i državnim firmama puno češće otvaraju bolovanja od radnika zaposlenih u privatnika.

“Kako ne! U privatnim tvrtkama, naročito u onima u kojima ima manje zaposlenika, ljudi ne otvaraju bolovanje i kad su stvarno jako bolesni, dok u većim sustavima, gdje su na sigurnim plaćama, to često i olako rade.

“Lažna bolovanja”

Znaju oni i nas prevariti… Nama bi puno olakšalo kad bi HZZO, kao što je bio slučaj prije, nakon 30 dana bolovanja pozivao te osiguranike kod sebe pred komisiju, ali oni taj naš zahtjev iz nekog razloga ne provode”, kaže dr. Krolo.

Što se tiče tzv. “lažnih bolovanja”, u HZZO-u kažu da oni ne koriste taj termin već tvrde da sva bolovanja utvrđuju izabrani doktori osiguranika, sukladno svojim stručno-medicinskim kompentencijama i ovlastima.

“Mjerodavni kontrolori HZZO-a temeljem kontrola privremene nesposobnosti za rad (PNR) osiguranika preispituju i utvrđuju prestanak medicinskih indikacija za daljnje korištenje privremene nesposobnosti za rad po određenoj dijagnozi bolesti. U različitim kontrolama, onim planiranim, ali i izvanrednim, posebno po zahtjevu poslodavca od početka siječnja do kraja srpnja ove godine pregledano je 2858 osiguranika te su kontrolori HZZO-a naložili zaključivanje 1023 bolovanja koja na dan kontrole nisu bila dalje medicinski indicirana”, kazali su iz HZZO-a.

Iz toga se vidi da je trećina bolovanja nakon kontrole osiguranika prekinuta.









Inače, ljudi najčešće odlaze na bolovanje zbog bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva, na račun takvih dijagnoza odobreno je do kraja srpnja 377.863 dana bolovanja. Druga grupa ima veze s COVID-om, post-COVID i druge komplikacije vezane uz COVID-19 i cijepljenje, na račun ovih bolesti registrirali su 289.946 dana bolovanja, slijede mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja (143.094), trudnoća i porođaji (133.920), a onda i neoplazme, odnosno zloćudne i dobroćudne novotvorine (karcinomi) – 125.677 dana. Ovih pet grupa bolesti predstavljaju 72 posto svih dana bolovanja do konca srpnja na području splitskog HZZO-a.