Kontroliraju medije i najkorumpiranija su stranka u Hrvatskoj? Kajin prokazao stanje u IDS-u: ‘Od poštenja nije ostalo ništa!’

Autor: I.Br.

Bivši član IDS-a, političar i saborski zastupnik Damir Kajin osvrnuo se na nedavnu proslavu tridesete godišnjice IDS-a, čija je svečanost održana proteklog vikenda.

U svojem oštrom osvrtu, kojeg prenosimo u cijelosti, Kajin je progovorio o prošlosti stranke, kao i o teškoj sadašnjosti, koja je prema njegovim riječima, okaljana korupcijom.

“Ni najveći romantičari ne mogu zatoplit odnose sa istarskim dužnosnicima, odnosno lokalnim moćnicima kao što to mogu pojedini hrvatski političari. Istina, stranka nastala od poštenih i časnih Istrijana. U početku, savjest domicilnog stanovništva i nešto što je bila moralna vrijednost za sve u Hrvatskoj. Zadnjih 10 godina sve se žrtvovalo za privatne interese. Glas naroda se više ne čuje. Sve se promijenilo.

Od poštenja, savjesti, časti i istrijanstva nije ostalo ništa. Ostala je pravosudno – policijska hobotnica za lokalne moćnike koji su u politiku ušli bez ičega, a danas njih barem 50 teže je od 2,3 milijuna eura. Uspjeli su dokrajčiti Istru koja još nekako diše zbog turizma. Šteta. Zbog budućnosti i generacija koje odlaze.

Kada smo pred 30 godina stvarali IDS nitko nije pomišljao da će 30 godina kasnije IDS postati najkorumpiranija stranka u Hrvatskoj, a kamoli da će kadrirati DORH-om ili kontrolirati medije javnim novcem. A ovo što izvode pojedini političari po dolascima u Istru ne može se ni opisati. Briga njih za išta osim da je njima par dana “milo i berićetno”. Mnogi žive od rente, minulog rada bivših generacija, iseljavamo se, a malobrojni iz ekipe na vlasti se bogate i po tome im nitko u Hrvatskoj nije ravan, pa ni “rezači etiketa”.

Ako kontroliraš medije, raspolažeš sa 5 milijardi kuns javnog novca, ako od 18 000 ljudi u javnim službama isplaćuješ 11 000 plaća, izbore ne možeš izgubiti iako će se nakon idućih lokalnih izbora IDS-ov bazen, još malo, ne presudno, isprazniti, a što pokazuju i jučerašnji izbori za MO u Puli”, kazao je Kajin pa nastavio:

“Pitamo se, čemu trošit vrijeme, novac, zbog čega više vremena provoditi po sudovima za izgovorenu riječ, što je postao IDS-ov specijalitet, kao da su posao učili od samog Staljinovog šefa tajne policije Berija koji je u smrt poslao milijune građana što su rekli nešto što se partiji nije svidjelo. Danas su vođe IDS-a bogatiji od istarskih grofova koji su Istrom vladali u 16./17. stoljeću, a da ulaskom u politiku nisu imali ništa, a do svega su došli pretvarajući javno u privatno. Do kada?

Istra nije imala rata, nismo prolazili kroz izbjegličku dramu, okruženi smo morem. Trst nam je na 30 km… Istra je od neto uplatitelja postala neto primatelj. 2017. cca 800 milijuna kuna povučeno je više nego što je uplaćeno, 2018. zbog kraha grupe Uljanik 3 milijarde kuna, a 2019. godine čak 1.5 milijarde kuna.

Istra bez Uljanika, prepuna kriminala i droge. To je sramota. To je posljedica današnje politike vrha IDS-a. To nismo sanjali 1990., ali su zato neki dosanjali milijune na računima. Hvala političkom Zagrebu koji sve to tolerira”, zaključio je.