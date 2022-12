KONFLIKT DVAJU UTJECAJNIH HDZ-ovaca! Zaiskrilo zbog najvažnije teme u državi: Pogoduje se stranačkim kadrovima

Autor: Iva Međugorac

Temeljem zdravstvenih zakona koje je Vlada prihvatila na posljednjoj sjednici s početkom iduće godine sve hrvatske bolnice čiji su osnivači gradovi, točnije županije trebali bi preći u državno vlasništvo, odnosno u vlasništvo Republike Hrvatske što na razini niza županija nije dobro odjeknulo, posebice u onim županijama u kojima HDZ nije u vladajućim pozicijama.

Najviše liječnika u politici

”Nije ni čudo da nema države u svijetu u kojoj ima više liječnika u politici nego što je to slučaj kod nas”, komentira naš sugovornik dobro upućen u funkcioniranje hrvatskog zdravstva pa dodaje da ovaj zakon ide k tome da hrvatskim bolnicama u potpunosti i kompletnim zdravstvenim sustavom zagospodare HDZ-ovi kadrovi što i danas nije daleko od istine.





”To je Beroševa reforma zdravstva. Umjesto da se na čela prezaduženih bolnica dovode kadrovi koji su sposobni, i koji su nas u stanju izvući iz krize mi nastavljamo po starom, samo pod novim modelom. I dalje će se ravnatelji birati po stranačkom ključu, sada i u onim sredinama gdje nisu na vlasti, a u onim sredinama gdje vladaju ionako bolnice već vode njihovi kadrovi koji će dobiti status nesmjenjivih i nedodirljivih”, objašnjava naš nezadovoljni sugovornik iz liječničkih krugova svoju viziju jedne od složenih mjera zdravstvene reforme koju je nedavno građanima predstavio ministar Beroš koji se po svemu sudeći na kratko povukao iz javnosti kako bi krenuo u realizaciju tog zahtjevnog procesa.

Nezadovoljni i HDZ-ovci

Reformi se već sada otvoreno i ozbiljno protive u Međimurskoj i Istarskoj županiji, no neobično je da je protiv Beroševe reforme ustao i HDZ-ov župan dubrovačko-neretvanske županije. U stranci priznaju kako se tome nisu nadali, međutim Dobroslavić nema što izgubiti, njemu je ovo posljednji mandat na čelu županije pošto se kani umiroviti i naprosto je izrekao ono što većina njegovih sugrađana misli.

”Naravno da nije problem to što se bolnice prenose na državnu razinu, ali je to trebalo provesti smisleno i sistematski, trebalo je odrediti kriterije po kojima će se birati ravnatelji, a sada onima koji nisu u stranci slijedi eliminacija. To je posebno bolno i opasno u malim sredinama, u kojima ionako muku muče s kadrovima”, drži naš sugovornik. I zaista, dok se po bolnicama muče s manjkom kadrova, u politici liječnika ne nedostaje na svim razinama pa ni na onim lokalnima.

Tko su uopće liječnici u politici?

Tri mandata svojim Šibenikom upravlja oftamolog Željko Burić, prije njega na čelu Šibenika bio je specijalist sportske medicine Ante Županović. Na čelu Ploča je kirurg Mišo Krstičević, a Zadrom pak upravlja ginekolog Branko Dukić. Aktualni saborski zastupnik i bivši metkovski gradonačelnik Božo Petrov po struci je psihijatar, a poznati liječnik je i bivši dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić, ali i Slavonac Vladimir Šišljagić.









Njegova kolegica iz Osijeka Biljana Borzan liječničku je karijeru napustila zbog one političke pa danas Hrvatsku zastupa u Europskom parlamentu, u sabornici je pak aktivna liječnica Ivana Kekin, potpredsjednica Nove ljevice po struci je specijalistica psihoterapije, internist je pak HDZ-ov Željko Reiner, a sami Beroš jedan od najuglednijih hrvatskih neurokirurga. Zastupnik liječnik je i Milan Vrkljan, a tu je i SDP-ova internistica Andreja Marić te psihijatrica Renata Sabljar Dračevac.