KONAČNO ZNAMO PRAVU ISTINU! Novi detalji pada drona u Zagrebu: Bilo je vidljivo da se radi o aviobombi s upaljačem

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu održalo je konferenciju za novinare o rezultatima dosad provedenih izvida vezanih za pad bespilotne letjelice 10. ožujka 2022. u Zagrebu.

Govorili su županijski državni odvjetnik u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu Jurica Ilić, načelnik Sektora Kriminalističke vojne policije brigadir Jadranko Karlušić, glavni vojni zrakoplovni istražitelj brigadir Mario Počinok ujedno čelnik Povjerenstva za istragu pada bespilotne letjelice u Zagrebu, načelnik Odjela za nadzor ispravnosti i upravljanje klasom V u Logističkom operativnom središtu, Zapovjedništvo za potporu OS RH bojnik Mile Tomić i glavni vještak za požare i eksplozije, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Ivana Bačić.

Kako je sinoć doznala NOVA TV, vojna letjelica koja je pala na Zagreb prije više od mjesec dana bila je naoružana, a imala je bombu umjesto kamere. Podsjetimo, NATO je poručio da dron nije bio naoružan, no premijer Andrej Plenković nije odstupao od teze da je na letjelici bilo eksploziva.

Novi detalji istrage

Županijski državni odvjetnik u ŽDO Zagreb Jurica Ilić kaže:

“Izdali smo nekoliko priopćenja, 12. ožujka smo rekli da smo po saznanju za događaj proveli očevid od 11.-14. ožujka ove godine. zatim je događaj kvalificiran kao teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Izdani su navodi za provođenje balističkog i kemijsko-fizikalnog vještačenja”.

“Tad je bilo vidljivo da se radi o aviobombi s upaljačem, ali dotad rezultati nisu dali osnove za zaključak”, istaknuo je.

Brigadir Jadranko Karlušić:

“10. ožujka u 23 sata na Jarunskoj ulici došlo je do pada sovjetske letjelice, šteta je procijenjena na 600 tisuća kuna. Očevid je proveden na četiri lokacije u Zagrebu, na mjestu pada Jarunska bb, na Veslačkoj, na Gredicama i na Jarunu su druge lokacije. Izuzeli smo uzorke zemlje iz kratera, metalne fragmente. Samo tri kamere videonadzora samo su djelomično zabilježile pad letjelice.

Mario Počinok o okolnostima pada drona i uzorku pada.

“S obzirom na kategoriju, ovaj događaj spada u događaj zrakoplovne nesreće zbog potpunog uništenja letjelice. O samoj letjelici, ona je strogo čuvana tajna u SSSR-u, kako od samog projekta i uporabe, treba krenuti od te činjenice s obzirom na nedostupnost flight manuala i tehničkih priručnika. Ona je namijenjena za dubinsko izviđanje teritorija sa strateške razine, u ovisnosti koji je proizvod tražen od same snimke. Ima visoke performanse što se tiče letnih krakteristika, leti trans-sonično. U letu ima 3 promjene smjera, 6 promjena visine, vrijeme lansiranja je do 15 minuta, lansira se raketnim pogonom, nakon toga preuzima klasični mlazni motor oznake KR 117A- kratko resursni motor s mogućnošću polijetanja 5 do 15 puta. Proizvedena su 152 komada, inačica 07 dan opremljena je aerofoto opremom, smještena je u nosu. S aspekta letnih performansi, moja domena kreće od ulaska u zračni prostor RH. Letjelica je u 22:57 ušla u naš zračni prostor, imala je brzinu od 860 do 950 na sat, visina 1341 metar, pri dolasku u šire područje Zagreba, 10 km prije točke udara, počinje manevar slijetanja, pomoću padobrana. Na 8-10 km ona je krenula u promjenu uzdužnog položaja oko poprečne osi, dovodi se u uvjete idealne pozicije za slijetanje. Isključuje se motor, aktivira se putem piro patrona kočeći padobran koji je smješten u aerodinamičnom konusu i aktivira se kočeći padobran, izbacuje višak goriva. Ona opet mijenja uzdužni položaj, otkačuje se kočeći padobran, aktivira se glavni padobran. Letjelica je sletjela, odbacuje se glavni padobran da ne dođe do prevrtanja. U našem slučaju se dogodilo to da u procesu izvlačenja glavnog padobrana, nije bilo mehaničke veze između letjelice i glavnog padobrana, retroraketa je ostala u ležištu, s visine od 1700 metara je okomito udarila u tlo. Kada govorimo o tehničkom faktoru, u tijeku pada je bio relativno aktiviran stajni trap, jedna sonda je izletjela, druga ostala u ležištu. Ona je bila dobro održavana, motor kao takav pri udaru nije javio. Nađena je crna kutija, bitno oštećena, zapis je u potpunosti uništen nije bilo šansi za oporavak. Nakon svega, dolazimo do finalne točke, uzrok pada. Sa stajališta zrakoplovnih operacija i tehničkog pregleda zaključili smo da je uzrok pada narušen slijed kod slijetanja aktiviranja glavnog padobrana. Zato je na velikoj visini podbacila glavni padobran i slobodnim padom nastavila do udara u tlo”.

Bojnik Mile Tomić i glavni vještak za požare i eksplozije.

“Na mjestu pada letjelice prikupljeno je 47 fragmenata i gelera, svi fragmenti nastali su od djelovanja eksplozija. Upaljač je imao oznake s ćirilicom, utvrđeno je da je bio na prednjem dijelu aviobombe. Nedvojbeno je utvrđeno da se radilo o krhotinama aviobombe”, rekao je i pokazao slike krhotina bombe.









Sada govori Ivana Bačić, glavna vještakinja za požare i eksplozije iz Centra za vještačenje “Ivan Vučetić”.

“Na fragmentima i u krateru nisu pronađeni vojni eksplozive, ni privredni eksplozivi”, rekla je. “Potvrđena je prisutnost amonijaka na mjestu pada”. Kaže i kako su pronađeni tragovi kerozina s letjelice. Nakon udara letjelice došlo je do eksplozije eksplozivnog sredstva na što ukazuje nastanak kratera, izbacivanja metalnih fragmenata koji potječu od tijela bombe. Takva bomba bi trebala imati 40 kila vojnog eksploziva TNT, za koji bi bilo karakteristično nastanak zacrnjenja, to je posljedica negativne bilance kisika, da u molekulama TNT-a nema dovoljno kisika da tijekom njegove razgradnje oksidacije bude potpuna, zbog nedostatka kisika uvijek ostaju tragovi ugljika, takvi tragovi nisu uočeni. Svi ti elementi ne podržavaju hipotezu da se u tijelu aviobombe nalazila tolika količina TNT-a. Cjeloviti zaključak je da je nedvojbeno, prilikom pada letjelice, nakon udara, došlo do eksplozije uslijed aktiviranja improviziranog eksplozivnog sredstva i eksplozivne tvari koja ne pripada skupini tradicionalnih vojnih eksploziva. Kao punjenje je najvjerojatnije korištena visokoenergetska nekonvencionalna tvar ili smjesa tvari organskog porijekla koja je u eksploziji u potpunosti kemijski razgrađena do plinovitih produkata što u konačnici onemogućava njezinu identifikaciju”.