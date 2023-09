Konačno progovorio Marijanin muž: ‘To je bila prevara već po ne znam koji put’

Autor: Dnevno.hr

Nakon godinu i pol dana od nestanka Marijane Seifert za medije je konačno progovorio njezin suprug Karlo i otkrio detalje koji su prethodili naprasnom nestanku pobjednice regionalnog Big Brothera.

“Moram ovo učiniti zbog svojeg djeteta i zbog svih koji me znaju, prisiljen sam na ovo”, rekao je Karlo Seifert na samom početku razgovora s novinarkom Dnevnika kojoj je otvorio dušu. Karlo, u kojega je Marijanina obitelj više puta upirala prstom, i dalje tvrdi da nema veze s nestankom svoje supruge. Podsjetimo, nedavno su u medije procurile poruke koje je navodno Marijana razmijenila sa svojom prijateljicom, u kojima je priznala da se boji svog muža i njegove obitelji te da joj je prijetio da će nestati.

‘Pružio sam joj šansu’

“Nikad nisam prijetio svojoj supruzi niti sam joj naudio na bilo koji način. Moja supruga je u tim porukama 25. veljače pisala kako je nju strah, kako će se njoj nešto inscenirati… Dva dana ranije je, 23. veljače, pod utjecajem alkohola uhićena u vlastitom stanu zbog nasilja prema meni i mojoj majci i to pred dvoje malodobne djece. Ne znam što reći na te poruke jer nakon njezina nestanka otkrivam veliku količinu neistina koje je govorila svima oko sebe.





Nakon što je uhićena, vratila se u stan, razgovarali smo i molio sam je da poradi na sebi i problemu s alkoholom, pružio sam joj šansu, rekao sam joj da probamo ispočetka graditi obitelj. No, moj je uvjet bio da prestane s pijanstvima. Nažalost, to se nije dogodilo. Mjesec dana kasnije mahala je kuhinjskim nožem i tada sam zvao supruga njezine sestre koji ju je uspio smiriti. Njezina agresija uvijek je bila povezana s alkoholom. Zbog toga se liječila i bila pod terapijom, kao i zbog depresije”, rekao je Karlo.

No, to nije sav užas i tuga ovog odnosa. Seifert tvrdi da je Marijani u doba neposredno prije nestanka priopćio da želi razvod, nakon što je dan ranije Marijana slala poruke kolegici da je s jednim mladićem provela cijelu noć.

‘Ponašala se poput čudovišta’

“Noć ranije njezini su nećaci bili kod nas na prespavancu, trebala je doći kući u 21 sat, no došla je ujutro u 7 sati, alkoholizirana. S obzirom na to da je to bila prevara već po ne znam koji put, rekao sam joj da to više neću trpjeti. Ponudio sam da u stanu ostane koliko joj treba dok se ne snađe, ali da treba biti svjesna da je to kraj naše veze”, tvrdi muž nestale pa nastavlja da je u narednim danima Marijana sve više izbivala iz kuće. Doma je, tvrdi, boravila po dva sata.

Karlo otkriva i kako ne zna bi li ju zahtjev za razvod nagnao na ono najgore, no priznaje da je Marijana bila duboko nesretna osoba jer, kako kaže, “preboljela stigmu Big Brothera i bila je u velikom strahu od neprihvaćanja javnosti”.









“Ona je 80 posto vremena bila super, ali se 20 posto vremena ponašala poput čudovišta zbog alkohola”, ističe Karlo koji se još uvijek nada da je njegov supruga živa. Također ne misli da je netko Marijanu ubio pa kaže da o takvoj opciji ne želi ni razmišljati.

“Nisam okružen takvim ljudima i takvim stvarima. Nemam informaciju da joj je netko prijetio, no puno toga o njoj saznao sam naknadno. Policija mi je rekla da se ne sumnja na bilo kakvo nasilje”, govori on.

Loši odnosi sestara

A dotaknuo se i Marijanine obitelji.









“Njezina obitelj nije zadovoljna s ničim, a četiri godine nisu mrdnuli malim prstom da joj pomognu na bilo koji način. Moram vjerovati da je policija napravila maksimalno što je mogla. Tražio sam ih da vidim snimke nadzornih kamera, ali odgovorili su mi da mi to ne mogu omogućiti dok istraga traje. Volio bih vidjeti posljednju snimku svoje supruge, ako je posljednja.

Pa njezina sestra Maja javno je rekla da sam ja ubio svoju suprugu, zakopao je na Sljemenu pa otkopao… Strašno! I zbog toga sam protiv nje podnio kaznenu prijavu za klevetu. S obzirom na to da je to jedna monstruozna izmišljotina, ona kupuje svoju medijsku eksponiranost nestalom sestrom i sudjeluje u realityjima samo zato jer je sestra nestale Marijane… A bile su u lošim odnosima koje su više puta prekidale”, poručio je za kraj Karlo Seifert.