KONAČNO ODLUKA O VOJNIM AVIONIMA: ‘Nismo država ako nemamo lovačko zrakoplovstvo. Srbija se agresivno naoružava, trebaju se paliti crvene lampice’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska će na Dan oružanih snaga 28. svibnja dobiti odluku o novim borbenim zrakoplovima.

Vlada će to obznaniti na sutrašnjoj sjednici, dva dana prije Dana državnosti 30. svibnja i drugog kruga lokalnih izbora.

Saborski Odbor za obranu na trosatnoj je sjednici u srijedu od Međuresornog povjerenstva dobio informaciju o nabavi višenamjenskog borbenog zrakoplova, no ministar obrane Mario Banožić nije otkrio koji će avion Hrvatska kupiti nego je najavio da Vlada odluku objaviti u petak.

U finalu su ostali novi američki F-16 Block 70/72 i malo rabljeni francuski Rafale 3d, a spominjalo se i švedski Gripen. Banožić rekao je da se radi o špekulacijama kako će Hrvatska kupiti 12 polovnih francuskih borbenih aviona F3R Rafale.

“Sve četiri ponude su dobre, ali treba izabrati onu koja je za Hrvatsku najprihvatljivija i najbolja, s obzirom na to da imamo i bitne terminske planove po pitanju obuke i pilota, isporuke i infrastrukture”, rekao je Banožić.

Predsjednik Milanović je rekao da se u principu nudi američko-francuska opcija.

“To je sve vrhunska i kvalitetna roba, postoje nijanse, Vlada će odlučiti, meni su te opcije OK”, kratko je rekao.

Vojni analitičar: Izgleda da je Hrvatska odabrala francuske Rafale









Činjenica jest da se na ovu odluku čeka 15 godina, a ovo je jedna od najvećih nabava po pitanju opremanja Hrvatske vojske. Resursi našim migovima dijelom ističu 2023. i 2024. godine.

“Odluka će sutra biti objavljena, a ponuđači nisu nepoznanice, o tome se govori već pola godine. Izgleda da je Hrvatska odabrala francuske Rafale, to je najbolji i najmoćniji avion, on može izvršavati spektar zadaća bez potpore drugih platformi, ima ogromnu nosivost, nosi najnaprednije naoružanje, ne treba mu elektronička zaštita ‘nebeskog radara’ AWACS-a”, kaže nam vojni analitičar Jan Ivanjek.

Smatra, nabava ovih vojnih zrakoplova je apsolutno potrebna, a Rafale je dobar izbor.

"Država nije država bez lovačkog zrakoplovstva".









Što se tiče kritika o financijskim izdacima za nabavu borbenih aviona, ministar Banožić je rekao da nikada nije najbolji trenutak za kupovinu, no Plenkovićeva vlada nije odgađala ovaj problem. I predsjednik Milanović smatra da novac za vojne avione nije problem. “Bez novca nema dobro obučene vojske”, rekao je predsjednik i dodao je da je to višegodišnji projekt.

S tim se slaže i naš sugovornik. Ivanjek kaže, vojsci se uvijek prvoj uzimalo, a zadnjoj vraćalo.

“Našoj vojsci treba jako puno toga”, smatra vojni analitičar.

Susjedi se naoružavaju, kako stoji Hrvatska?

Srbija i Mađarska potpisale su 2019. godine u Subotici Memorandum o vojnotehničkoj suradnji kako bi se stvorili uvjeti za njeno unaprjeđenje kroz realizaciju zajedničkih projekata na polju naoružanja i vojne opreme. Srbija je posljednjih godina povećala ulaganja u vojnu industriju, modernizirala je avione, od Rusije i Bjelorusije dobila je donaciju od 10 lovaca MIG-29. Srbija ima najveći vojni proračun u regiji, a trećina od 1,3 milijarde eura odlazi na modernizaciju vojske i kupnju novog naoružanja.

Često se postavlja pitanje što rade naši susjedi, treba li nas to zabrinjavati i kako Hrvatska vojno stoji u usporedbi sa zemljama regije?

“Generalno daleko manje trošimo nego što troši Srbija, oni su u zadnjih par godina pokrenuli trend izvanrednog ratnog naoružavanja. Nabaviti tolike količine oružja za tako skup novac, to ide po principu ‘hoću do toga doći iduće godine’, što upućuje na agresivno i potencijalno opasno naoružavanje. To je priprema za rat. Ako govorimo o Srbiji, znamo kakav je režim Aleksandra Vučića, igra se na vojnu propagandu”, rekao nam je Ivanjek i dodao kako je priprema za potencijalni oružani sukob način na koji se može percipirati tempo naoružavanja vojske Srbije.

“Da istu količinu novca gledamo kroz 15 godina, to nije ništa čudno i to je onda obnavljanje tehnike, no kada sve to utrpaju u dvije ili tri godine i najave da će još povećati izdvajanja, trebaju se paliti crvene lampice”, rekao nam je vojni analitičar Ivanjek.