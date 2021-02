KONAČNO OBJAVLJENI DETALJI! OVO SU NOVE MJERE ZA TERASE: Ovako će izgledati vaš odlazak u kafić! Držat ćemo se posebnog protokola!

Autor: N.K

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović govorio je o novim epidemiološkim mjerama odnosno popuštanju mjera za ugostiteljske objekte. Kao što je i najavljeno od 1. ožujka otvaraju se terase. Na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite Božinović je naveo detalje otvaranja terasa i pojasnio kako će to izgledati u praksi.

Detalji novih mjera

“Nastavili smo s blagim popuštanjem mjera i to onih koji se odnose na ugostitelje i sport. Omogućeno je svim objektima da mogu usluživati goste na otvorenim terasama. Radno vrijeme može biti od 6 ujutro do 22 sata. Dozvoljen je rad samo na otvorenim dijelovima. Pregrade od pleksiglasa ili stakla oko terase moraju se maknuti, zrak mora strujati cijelo vrijeme. Treba osigurati razmak među gostima, stolovi i stolci moraju bit razmješteni, mora biti metar i pol razmaka od svakog stolca, a među stolovima treba biti tri metra”, rekao je Božinović. Kaže da se najveći broj korisnika izračunava po veličini terase i taj broj mora biti istaknut. U ugostiteljske objekte može se ući samo radi korištenja toaleta i to s maskom. Glazba nije dozvoljena”, zaključio je Božinović.

Stožer je pozvao građane na odgovornost i daljnje poštivanje mjera.

U protekla 24 sata zabilježeno je 505 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3.046. Među njima je 780 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 73 pacijenta. Preminulo je 14 osoba.