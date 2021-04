KONAČNO NAM STIŽE SEZONA JAGODA! Voditeljica pakirnice za Dnevno otkrila trik: ‘Ovako se prepoznaje domaća jagoda’!

Autor: Maja Štefanac

Vijest da je započela sezona jagoda sigurno će mnoge obradovati, a posebno jagodoljupce koji cijelu godinu čekaju “najcrvenije mjesece” u godini. Osim što su ukusne i može ih se upotrijebiti na milijun načina, oni su i “super voće” jer su i veliki zaštitnici zdravlja. No postoji razlika između domaćih i uvoznih jagoda. Ove potonje možete u trgovačkim lancima kupiti i tjednima ranije po povoljnijoj cijeni no “to nije to”, rekla nam je u telefonskom razgovoru Jasmina Goger Perić, voditeljica pakirnice jagoda u Fragariji koja se nalazi u Brezovici.

“Jagoda mora proći dosta dugačak put, a što je put dalji da bi došla do tržišta, mora se toliko zelenija ubrati. Stajanjem jagoda crveni, odnosno dobiva boju, ali gubi okus jer ne može skupiti sav šećer”, rekla nam je i odala kako glavninu svojih proizvoda prodaju na bližim tržištima te kako nije sigurna tretiraju li se jagode kasnije pesticidima.

Ono što je najgore je to što kupac, kaže Perić ne može u potpunosti prepoznati domaću od uvozne jagode, no ipak ih možemo možda razlikovati po sortama. Također, one domaće jagode su nepravilnijeg oblika.

Kako prepoznati domaću jagodu?

“Mi preferiramo sortu jagoda Clery. Pogodna je za naše podneblje. Iako ne donosi veliki prinos, dođe vrlo rano, primamljivog je okusa i izrazito je ukusna. Prave domaće jagode imaju svjetlo zelenu peteljku, što je važno naglasiti”, pojasnila nam je sugovornica.

Naime, Fragarija je na tržištu dugi niz godina i građani itekako znaju kakve se jagode na njihovim štandovima mogu kupiti, jer su sigurni kako će pojesti domaće jagode. Na pitanje ugrožavaju li uvozne jagode one domaće, sugovornica nam je rekla kako često i da, jer uvozne jagode moraju biti jeftinije, pogotovo onda kada se pojavi mnogo domaćih jagoda, a negdje u prikrajku se skrivaju i uvozne. Tada im cijena drastično pada.









“Ne možemo ići nisko s cijenama”

“Nama proizvodnja i troškovi ne dozvoljavaju da idemo nisko s cijenama (prvenstveno zbog radne snage), ali sam sigurna da domaća jagoda nije skupa za domaće kupce”, priča nam sugovornica i otkriva kako su danas otvorili sezonu jagoda.

Ukoliko ćete se ovih dana uputiti prema Brezovici po jagode, mjericu od 520 grama platit ćete 18 kuna.

“Kod naših jagoda se pomno prati proizvodnja, količina pesticida koji se troše i što je u skladu s normama. Analize su uvijek odlične”, kaže nam i poručuje kako je “domaće ipak domaće”.