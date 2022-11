KONAČNO JE NETKO PROGOVORIO O ‘ZAGREBAČKOM DRONU’! ‘To je nedopustivo, ostalo se sve zna’: Predsjednik Odbora za obranu ima jasnu poruku

Autor: D.V

“Situaciju najbolje oslikava izjava Stoltenberga koji je jasno rekao – ako rakete jesu ukrajinske, krivnja je i dalje ruska. U potpunosti se slažem s tim”, rekao je predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović i dodao da će istraga otkriti pravu istinu o padu dvije rakete na poljsko selo Przewodów na granici s Ukrajinom.

“Čudo je da se to dosad nije dogodilo, ali još gore, bez obzira na incident, taj rat ima i dalje golem potencijal da izazove svjetski sukob, to je ono što je problematično i još uvijek nije otklonjeno. Treba se vratiti pregovorima, jedino dijalog može dovesti do rješenja”, komentirao je za N1.

A govorio je i o aktivaciji članka 4 NATO-a.





“On je vezan ako dođe do napada na teritorij države članice, mogu se sazvati konzultacije sa saveznicima i odlučiti što dalje. Mislim da je Stoltenberg rekao da nije ni aktiviran članak 4. Očito ne postoji ozbiljan, smišljen napada na teritorij NATO-a. Situacija je slična kao kad je kod nas pao dron”, rekao je.

‘Ostavljamo užasno lošu sliku u međunarodnoj javnosti’

Srećom, ističe, kod nas je izbjegnuta tragedija.

“U slučaju Poljske vidjeli smo smišljenu reakciju vlasti. Kod nas to nije bilo, a zašto treba pitati aktere. Hrvatska ima svoje zakone, treba vidjeti tko ne poštuje Ustav jer ne može ministar vanjskih poslova, ako predsjednik Republike vodi vanjsku politiku u dogovoru s Vladom, ne može ministar preuzeti obveze Hrvatske u inozemstvu. Obavijesti se predsjednika pa se dogovori. Ovako ostavljamo užasno lošu sliku u međunarodnoj javnosti i diplomaciji”, poručio je Vidović.

“To je super za obranu da ministar obrane zaobilazi predsjednika koji mu je na neki način nadređen i ne drži komunikaciju sa šefom Glavnog stožera. To je nedopustivo, to se ne radi bez obzira na privatan odnos u bilo kojoj priči. Radite u interesu građana RH”, dodaje.

Za kraj je poručio da nema detaljnije informacije o istrazi pada drona koju vodi DORH.

“Mislim da je tu u pitanju incident, da nije bilo namjerno. Pokazalo nam je i manjkavosti našeg sustava koje moramo otkloniti. Mislim da više nije bitno tko ga je ispalio, ostalo se sve zna”, zaključio je Vidović.