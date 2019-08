KONAČAN PAD NAJNESPOSOBNIJEG MINISTRA: Odbraja li Milan Kujundžić posljednje dane u ministarskoj fotelji?

Posljednjih dana ministar zdravstva Milan Kujundžić postao je prilično nervozan. Barem bi se tako dalo iščitati iz njegovih nedoličnih izjava, koje sablažnjavaju javnost. Jer, kad se jedan visoki politički dužnosnik počne pozivati na šake, znači da je vrag odnio šalu, odnosno da se njegova ministarska fotelja počela klimati.

U prilog mu nikako ne idu ni sve jači pritisci sindikata koji traže povećanje plaća. Radnici u zdravstvu došli su do ruba i sve miriše na eskalaciju situacije koja će završiti štrajkom ljudi o kojima nam ovise životi. Reći ćemo da na to imaju potpuno pravo, jer Kujundžić za vrijeme svojeg mandata u zdravstvu nije učinio – apsolutno ništa.

Sindikati su svoje rekli: Ili povećanje plaća ili štrajk

Kada je shvatio da od svojih namjera ne odustaju, Kujundžić je krenuo gasiti vatru koju je djelomično sam zapalio u svojem resoru.

“Želimo dobiti ono što smo parafirali – povećanje plaća za tri posto na uvjete rada i četiri posto na odgovornost za život i zdravlje ljudi za sve zdravstvene i nezdravstvene djelatnike u procesu dijagnostike i liječenja, što godišnje iznosi oko 400 milijuna kuna”, izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i zdravstvenog osiguranja Stjepan Topolnjak uoči pregovora koji su u utorak održani između sindikata i Vlade.

Kujundžić je pak, na to odgovorio kako će sindikate zamoliti za strpljenje, odnosno da pričekaju 15-20 dana dok Ministarstvo financija ne dovrši izračune i Vlada o tome ne postigne suglasnost.

Također, ministar je izrazio uvjerenje da će Vlada odluku o povećanju plaća u zdravstvu donijeti u idućih mjesec dana.

Tipičan modus operandi Milana Kujundžića

Između redaka, u ovoj je priči jasna jedna stvar odnosno lako se da iščitati modus operandi Milana Kujundžića, koji je viđen već mnogo puta – prebacivanje odgovornosti. Kujundžić je i ovog puta kupio malo vremena, prebacivši lopticu u dvorište Ministarstva financija, odnosno Zdravka Marića.

Taktika je uobičajena, a Kujundžić se njome koristi kad god se u njegovu resoru pojave problemi. Ministarstvo zdravstva nikada nije krivo ni za što, pa makar došlo i do tragične smrti nasred ceste zbog manjka zdravstvenih djelatnika. Pokojni Matteo Ružić iz Zaprešića žrtva je jedne takve situacije, no i tada se Milan Kujundžić uspio izvući. On je, naime, na teren poslao sve moguće i nemoguće inspekcije, koje su pronašle krivce svagdje osim ondje gdje su ih trebale naći – u njegovu resoru, točnije na vrhu piramide na kojoj se nalazi najnesposobniji Plenkovićev ministar.

Najnesposobniji ministar Andreja Plenkovića

Afere Plenkovićevih ministara postale su gotovo svakodnevna pojava u našem društvu. Realno, u odnosu na neke koje su dospjele u javnost, sve ono za što se prozivalo Kujundžića, barem zasad, i nisu u pravom smislu riječi afere.

On je zapravo samo vrhunski nesposoban – čovjek koji apsolutno ništa nije uspio postići u svojem resoru. No, nekako se i dalje drži na čelu jednog od najvažnijih ministarstva u državi.

Za Kujundžića se može čuti kako je izvrstan liječnik; jedan od boljih na svojem području. No kao ministar, on je totalni promašaj. U njegovu su se mandatu iz zemlje odselili brojni liječnici i medicinske sestre. Jednostavno, taj pritisak više nije bilo moguće izdržati, kao ni sve probleme s kojima se zdravstvo svakodnevno suočava.

Dok s jedne strane on tvrdi kako je sve dobro, s druge smo strane suočeni s predugim listama čekanja, manjkom liječnika te još većim manjkom medicinskih sestara, a sve je češća tema u javnosti i golemi dug prema veledrogerijama, zbog kojih su one prijetile obustavom lijekova prema bolnicama.

Kada bi se, zpravo, krenuli popisivati svi gafovi, odnosno afere koje je Kujundžić skupio kao ministar u aktualnoj Vladi, bila bi to jedna velika knjiga s puno poglavlja.

Preživio je rekonstrukciju Vlade. Hoće li preživjeti sindikate i Most?

U nedavnoj velikoj rekonstrukciji Vlade premijera Andreja Plenkovića, šuškalo se kako će i on biti jedan od onih kojima će se Plenković zahvaliti. Do toga ipak nije došlo, no tada je reagirao Most, koji je pokrenuo zahtjev za opozivom ministra Milana Kujundžića.

Nije ovo prvi put da Mostovci pokušavaju svrgnuti Milana Kujundžića, no ovaj su put ustrajni u svojim namjerama. Pritisak su izvršili baš u trenutku kada se počelo nagađati da bi se premijer mogao zahvaliti ministru zdravstva, a u prilog im, barem u ovoj situaciji, idu i nezadovoljni zdravstveni radnici koji očito žestoko pritišću ministra zdravstva svojim zahtjevima za povećanjem plaća.

Sindikata se Kujundžić boji, no s Mostom se prije nekoliko dana pokušao obračunati na skandalozan način. Naime, dan uoči blagdana Velike Gospe, Kujundžić je bio na svečanoj sjednici Općinskog vijeća neretvanske općine Slivno, a na kojoj je govorio o rješavanju zdravstvenih problema u dolini Neretve te najavio skori početak gradnje dnevne bolnice u Metkoviću. Na Mostov zahtjev o opozivu, tada se osvrnuo riječima:

“Jedva čekam da s njima razgovaram u Saboru, a ovdje su iz vašega kraja, ja ih čekam. Ja sam seljak iz Imotskog i sa mnom se može i na lipo i na šake, kako god hoćeš. Ja sam na sve spreman pa ću im reći: Bili ste tu, nesreće jedne, niste napravili ništa!”

Reakcije na njegovu izjavu nisu izostale. Mostovac Miro Bulj odgovorio mu je putem društvene mreže Facebook, napisavši: “Danas na blagdan Velike Gospe, najbliži suradnik Andreja Plenkovića, ministar zdravstva Milan Kujundžić, poziva na nasilje, prijeteći šakama meni i mojim kolegama iz kluba Mosta. U mojoj Zagori, svoj dici ćaća i mater uvik savjetuju nemoj tući slabije od sebe” dok je Nikola Grmoja ministrov ‘poziv na obračun šakama’ komentirao za naš portal.

“Ja se neću spuštati na tu razinu. Savjetujemo ministru da iskoristi izvanrednu sjednicu za predstavljanje velikih rezultata u svojem resoru. Mi smo i dalje zabrinuti za sustav javnog zdravstva. Javnost itekako željno iščekuje predstavljanje njegovih rezultata, jer je on jedina osoba u državi koja smatra da je stanje u zdravstvu dobro. Takvu bajku vrijedi poslušati!”, odgovorio je Grmoja tada na pitanje kako komentira spornu izjavu Milana Kujundžića.

Koliko je vremena ostalo ministru?

Aktualna Vlada u posljednjih je nekoliko mjeseci bila suočena s previše afera, a Plenković je, barem ako je suditi po primjeru Lovre Kuščevića, najvjerojatnije izvukao dobru pouku: smijeniti, odnosno zahvaliti se čim počnu problemi.

Kujundžić je jedan od onih koji bi se uskoro mogli naći u problemima. Ovaj put nije samo do nezadovoljstva oporbe i radnika nego i do nezadovoljstva svih ljudi koji se na dnevnoj bazi suočavaju s problemima u zdravstvu, a za koje je kriv nesposoban ministar koji se nije snašao u svom trenutačnom poslu.

Hoće li se Kujundžić izvući i dočekati parlamentarne izbore u ministarskoj fotelji? Valja tek vidjeti. No, jedno je sigurno – Milan Kujundžić nije u dobroj situaciji. Pitanje je hoće li ovaj put uspjeti pronaći “krivca” za probleme koje je sam stvorio…