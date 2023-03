KOMŠIĆ OPET MUTI VODU, PRIPREMIO STUPICU! U dosluhu s Bošnjacima organizirao veliki prevrat: ‘Sporazum je prekršen’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što su dvije od osam stranaka koje su do sada činile jedinstveni bošnjačko-građanski blok odlučile otvoriti vrata koaliranju sa Strankom demokratske akcije (SDA), dovršetak procesa uspostave vlasti u Federaciji BiH iznenada je ponovno zapao u nove poteškoće.

Naime, Stranka za BiH (SBiH) i Narodni europski savez (NES) odlučile su koalirati sa SDA, ali i Demokratskom frontom (DF) Željka Komšića u Unsko-sanskoj županiji gdje će formirati novu vladu.

Taj je dogovor postignut u ponedjeljak upravo pod Komšićevim pokroviteljstvom, što je iznenadilo ostale stranke “osmorke” koje su zajedno s HDZ BiH ranije dogovorile uspostavu nove vladajuće većine u Federaciji BiH.





SDA želi blokirati imenovanje premijera i ministara

“Sporazum je očevidno prekršen i čekaju nas potpuno otvoreni razgovori”, izjavio je predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić komentirajući ovaj zaplet.

Naime, njegova stranka zajedno s Narodom i pravdom (NiP) te s Našom strankom (NS) čini okosnicu bošnjačko-građanskog bloka koji je trebao izbaciti SDA iz vlasti na svim razinama.

SBiH i NES još su ranije odustali od sudjelovanja u vlasti na razini države s obrazloženjem kako su nezadovoljni odnosima s HDZ-om ali i Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika no najavili su kako će ipak ostati u koaliciji koja bi trebala dobiti novu vladu Federacije.

Sada je i to dovedeno u pitanje jer bez NES-a i SBiH nema potrebne većine u entitetskom parlamentu potrebne za izglasavaje potpore novoj vladi. No, proces njezina imenovanja ionako je neizvjestan jer SDA preko svog potpredsjednika Federacije Refika Lende planira blokirati imenovanje premijera i ministara.

Ovlasti za imenovanje vlade ima predsjednica Federacije Lidija Bradara no ona za to mora dobiti suglasnost dopredsjednika iz reda Srba odnosno Bošnjaka, međutim, Lendo je jasno rekao kako on svoj potpis neće dati ukoliko u vladi ne bi bili i kadrovi SDA.

‘Ako Schmidt ne intervenira, ostat će stara vlada dokle god bude potrebno’

Unatoč tome, Bradara kaže kako još uvijek vjeruje u mogućnost dogovora s Lendom, a ne bude li toga “vidjet će se što dalje”.









No predsjednik SDP-a Nikšić, koji je i kandidat dosadašnje “osmorke” i HDZ BiH za entitetskog premijera ne dijeli to mišljenje i pozvao je visokog predstavnika Christiana Schmidta da iskoristi svoje ovlasti i djeluje kako bi se uklonile blokade kojima prijeti SDA.

“Bez suglasnosti nove vlade ostat će stara vlada i radit će dokle bude potrebno ili ćemo imati intervenciju visokog predstavnika”, izjavio je Nikšić.

Sadašnju vladu Federacije BiH vodi član SDA Fadil Novalić a ona je već više od četiri godine u tehničkom mandatu jer ni nakon izbora 2018. nije bilo moguće postići dogovor tadašnjih partnera SDA i HDZ BiH o imenovanju novih ministara.









Rok za imenovanje vlade na temelju rezultata izbora provedenih u listopadu 2022. godine istječe 5. travnja.