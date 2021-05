KOMŠIĆ ISMIJAVAO DODIKA! EVO KAKAV JE KAD DOĐE IZ WASHINGTONA: ‘On je bahat i jak pred nama, pred Turskom sigurno neće pričati o razlazu’!

Autor: N.K

Član predsjedništva BiH, Željko Komšić krtizirao je danas retoriku Milorada Dodika poručivši kako o svojim idejama o raspadu BiH govori samo pred lokalnom javnosti dok se iste stvari ne usudi govoriti pred predstavnicima međunarodne zajednice i čelnicima zainteresiranih zemalja, javlja N1.ba

Komšić je Dodika u tom smislu opisao kao “zločesto, inteligentno dijete koje pomiče granicu”. Nadodao je kako Dodik dobro zna da se ” s rogatima ne vrijedi bosti”.

Tvrdi kako se osobno uvjerio u nekoliko navrata da se Dodik takve stvari usudi govoriti samo na lokalnom nivou.

“Dodik zna da su stvari koje predlaže nemoguće”

“Uvijek me čudi da ljudi koji su punoljetni, očekivati da su pametni i znaju se orijentirati u životu i prostoru, rade stvari za koje i sami unaprijed znaju da su nemoguće. Sve to što NSRS radi, znaju da je nemoguće doći do toga što zagovaraju. Pitate se šta je razlog? Riječ je o jednoj predkampanji, malo je ranije počelo nego što je obično. Svi mi znamo, ako smo imalo pametni, racionalni i logični, da sve to što je gospodin Dodik govorio i NSRS hoće, je nemoguće“, rekao je Komšić.

Osvrnuo se i na prijetnje te non-paper dokumente koji se pojavljuju u javnosti.

Tvrdi kako od toga nema ništa i da nikome nije do sukoba te nadodaje kako Dodik pokazuje mišiće samo na lokalnoj razini. Prepričao je situacije za koje on vjeruje, da dokazuju upravo to.

Jak na riječima samo na lokalnom nivou

“S Miloradom Dodikom to ovako izgleda: kao žestok čovjek kada priča na našem nivou. On točno zna kome smije, a kome ne smije šta reći. To je kao zločesto, inteligentno dijete koje pomiče granicu. Pitajte ga kako reagira kada neko stigne s višeg položaja iz Washingtona ili Bruxellesa. Danas imamo sastanak s ministrom Turske. Mislite da će spomenuti ‘mirno razilaženje’?. On je kadabahija, bahat i jak, ali na lokalnom nivou. Kada dođu veliki ‘ovolišni je’ (pokazivao kažiprstima). Više puta sam se uvjerio u svom životu u to. Tako je bilo s programom reformi, NATO-om, vježbama… Nije on toliko naivan da ne zna onu narodnu ‘da se s rogatim ne vrijedi bosti’”, zaključio je Komšić.