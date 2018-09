Komšić: ‘Dodik i Čović zajednički planiraju potpuni RASPAD Bosne i Hercegovine!’

Autor: MiMi

Željko Komšić, kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima zakazanim za 7. listopada, dao je opsežan intervju srpskom oporbenom dnevnom listu Danas u kojem je iznio svoje viđenje alarmantnog stanja u susjednoj nam državi.

“Prvi i najvažniji razlog zbog koga se Milorad Dodik kandidirao za srpskog člana Predsedništva BiH je to što je svjestan da od kadrova svoje partije jedini on ima šansu da bude izabran. Jedan od razloga sigurno jeste i taj da pravi opstrukcije na nivou BiH što je, s obzirom na organizaciju federacije, sa te pozicije lako izvodivo. Međutim, koliko ja znam, njegov plan jes da se, nakon eventualnog izbora, povuče i vrati na poziciju premijera RS-a. To je varijanta „u igri“ ako SNSD bude u prilici da pravi novu Vladu RS-a. Druga varijanta je da ako Dodikov „strateški partner“, Dragan Čović također bude izabran u Predsjedništvo BiH, i ako njihovi ucjenjivački separatistički zahtjevi ne budu prihvaćeni od strane stranaka u Sarajevu, da se jedan i drugi povuku sa tih pozicija izazivajući ozbiljnu ustavnu krizu u BiH. U tom slučaju Predsjedništvo BiH, kao šef države više ne postoji. Sličan, ako ne identičan, scenarij raspada države već smo vidjeli u slučaju posljednjeg Predsjedništva SFRJ. Ista matrica“, rekao je Komšić novinarki lista Danas Mirjani R. Milenković.

Rekao je i da će braniti budućnost BiH svim sredstvima ako bude ugrožena te da je ulazak u suradnju s Dodikom i Čovićem ‘duboko izdajnički jer bi oni u tom slučaju kontrolirali sve financijske tokove’.

“Mislim da su njihovi planovi daleko ozbiljniji od toga. Zapravo oni i sada kontrolišu sve finansijske tokove. To već imaju i ne bore se za to. A za šta se bore, već sam odgovorio. Osim toga, oni ni ne skrivaju svoje ciljeve. Oni su isti kao oni koje je imao Karadžić na jednoj strani i Mate Boban na drugoj strani. Samo sada nema tenkova, topova, itd. Ostalo je sve isto”, tvrdi Komšić te dodaje da kad naglašava da suradnja Dodika i Čovića vodi stvaranju etničkih i političkih torova u BiH, ne govori ništa novo, ni revolucionarno.

