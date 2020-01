SLAVONAC SE OBRUŠIO NA MILANOVIĆEVE BIRAČE: ‘Jedino smo mi u Slavoniji htjeli promjene, ali ništa… Ćorak… Ne može’

Autor: Dnevno

Na adresu naše redakcije, stiglo je pismo ogorčenog Slavonca koji misli da nam je izbor Zorana Milanovića za predsjednika – potpuni fijasko:

“Sve izgleda sjajno i bajno… analitičari, kritičari, novinari, umjetnici svi su oduševljeni prvim potezima pobjednika i gubitnika…

Prve nastupe su odradili, pokušavaju se pokazati da su bolji nego što su bili tijekom kampanje i u prijašnjim funkcijama koje su obavljali…. Čovjek da ih nije vidio i čuo sve što su radili, spletkarili, pričali, vrijeđali mislio bi da su sveci i uputio bi prijedlog papi Franji da ih se beatificira… Iza sebe su ostavili krš i lom gdje god su bili…

Koliko je svađa i zamjeranja običnih ljudi bilo zbog njih tijekom kampanje i dok su bili na svojim funcijama…Hej ljudi što vam je za koga i zbog koga se vi svađate i zamjerate…pa to nije vrijedno ni spomena, a kamoli da se svađate i zamjerate rekao bi moj pokojni dida Mato… Oni su živjeli na prijašnjim funkcijama ko kraljevi, a vi ko bijednici radeći kod hrvatskih kapitalista za minimalac… I umjesto da ste izabrali nekog trećeg, u život ste vratili čovjeka koji je jednom imao priliku da uredi ovu državu, da pošalje HDZ u ropotarnicu povijesti – on to nije napravio…

Zadužio je državu nemilosrdno, vratio HDZ iz mrtvih (po ovome bi mogao biti čudotvorac), dao koncesiju zagrebačkog aerodroma Francuzima u takvom obliku da bi mu i Franjo Tahi zavidio,

podijelio narod na „oni“ i „mi“ da bi mu još jedan lik na tome zavidio (Khuen Hedervari)…riješio je problem švicarca – to jedino – ali kad je njemu odgovaralo i to pred izbore (zašto nije to uradio godinu i pol prije), predstečajne nagodbe itd…

I TOG JE ČOVJEKA NAROD PONOVO DOVEO NA TRON, DAO MU MOĆ, FUNKCIJU, ČAST, UGLED, VLAST?

Narode, zar si sve zboravio…

Ajmo sad – tko ga je doveo na vlast?

Napredni dio Hrvatske – Zagreb sa središnjom Hrvatskom (Zagorje, Varaždin, Međimurje), primorje, Rijeka i Istra.. Jedina koja je bila za promjenu je Slavonija…jedina je ona u prvom krugu tražila promjene..njen izbor je bio Škoro…

A za Slavoniju se kaže da je nazadna – istina da je tamo HDZ pobjeđivao ali sada 2019.-2020. Slavonija je htjela „sad“ ali napredi dio Hrvatske nije dao i izabrao je „nikad“…

Čovjek, poduzetnik, doktor znanosti, umjetnik – uložio svoj novac u kampanju…i ništa, ćorak, ne ide, ne može…

I da, nije svet, ali sveca niti nemamo niti bi se on kandidirao, niti bi ga narod izabrao… Škoro nije ni iz prve ni iz druge partije i stranke koja je rasturila Hrvatsku od kad je samostalna država…

On je treći i zato mu je trebalo dati priliku, trebalo se je odmaknuti od ove dvije sestre – stranke i partije.. Samo jedna opaska – iz Slavonije će se u narednih 5 godina iseliti još 100 000 ljudi..

Hrvatska nije htjela, Slavonija je pokušala i zato…INATI SE SLAVONIJO…”, napisao je ogorčeno.