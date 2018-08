GDJE JE NESTAO ČOVJEK? Oko nas su zvijeri na dvije noge koje sikću, a mi im to dozvoljavamo

Autor: Anamarija Pranjić

Tužna i sirova hrvatska realnost prikazana je u Zaprešiću kada je na cesti umro Matteo Ružić. Na mjesto događaja stigla je Hitna pomoć bez liječnika i mladić je umirao na asfaltu uz prolaznike koji su ga očajničkim naporima pokušavali održati na životu. Zaposlenici Hitne kažu kako nemaju dovoljno zaposlenih, egzodus Hrvata iz države se nastavlja. Pokušajte samo zamisliti tu bol, patnju i očaj dok pokušavate nekoga spasiti, napokon dolazi hitna do vas, ali ništa ne rade, jer se zna koji je liječnički dio posla, a koji tehničara.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić ne vidi ništa spornoga u tome, dapače ako otkrije da on krivac za ovaj slučaj dat će ostavku, prije neće. Jer ništa sporno ne vidi, a niti njegovi birači.

Nezadovoljni građani protestnim hodom u Zaprešiću i Splitu odali su počast preminulom mladiću. Što su radili Zagrepčani? Vjerojatno uživali na hladnim kavama i briga ih za ovaj slučaj. Vjerojatno zato jer se nije dogodio njima, nego u susjedstvu. Žalosno.

Svi smo bili ponosni i ujedinjeni zahvaljujući Vatrenima, zašto nas ovakvi slučajevi ne mogu nagnati na zajedništvo da ispravimo nepravdu u kojoj živimo desetljećima? Ne, nikada nam neće biti bolje ako šutimo i nastavimo trpjeti, već ako se pobunimo i kažemo DOSTA JE!

Kada smo prestali biti ljudi i postali zvijeri? Zvijeri na dvije noge koje sikću jedni na druge jer kategorički odbijaju prihvatiti istinu. Čovjek je doista čovjeku postao vuk kojega ne zanima ništa nego vlastita egzistencija te je za vlastiti uspjeh spreman ići preko trupala drugih nevinih osoba. Poput prave zvijeri.

Ljutiti aktivisti jajima su zasuli Ministarstvo zdravlja… Kojeg će odjeka to imati? Liječnika i dalje neće biti, oboljeli će i dalje imati probleme od predugih listi čekanja, do toga da nemaju pravo na lijekove poput oboljelih od multiple skleroze koji se susreću s diskriminirajućim pravilima, te nazad do toga da ćete trebati pomoć liječnika kojeg… nema.

Neki dan je jedan obitelj ostala bez mladića koji je tek trebao okusiti što je pravi život. Sutra će se ovaj slučaj, ili nešto slično, dogoditi vašem ocu, majci, djetetu, prijatelju, kolegi… Hoćete li i tada u sveopćem stanju apatije i šutjeti?