Dnevno u borbi za slobodu govora! Markić izgubila spor protiv našega portala

Autor: Dnevno

Hrvatska je desetljećima živjela u mraku, upravo tako može se definirati život u društvu u kojem medijske slobode ne postoje. Režimi koji su nastojali ušutkati novinare te javnosti servirati samo i isključivo svoju istinu, godinama su gušili hrvatsko društvo željno slobode i borbe za demokracijom, koja se još uvijek teško prihvaća, jer biti demokratičan pa i tolerantan uistinu znači prihvatiti tuđe stajalište čak i onda kada se s njime ne slažeš.

S pojavom mainstream medija, i internetskih portala, sloboda medija počela se buditi, ali je evidentno da je svakodnevno, poput kakvog cvijeta treba zalijevati, kako bi društvo u cijelosti osvijestilo značaj slobodnih medija. Jer samo slobodan medij, a time i novinar može biti adekvatan korektor društva u kojem objektivno i nepristrano izvještava o krucijalnim temama. Uistinu, uloga novinara je da šire i propagiraju istinu, da informiraju javnost bez zauzimanja strana, ali i da s vremena na vrijeme budu sarkastični i humoristični, jer gdje nas pobogu vodi surova ozbiljnost i hladnoća?

Da sloboda medija u Hrvatskoj još uvijek nije reprezentativna svjedoče brojke, primjerice, prema redovitom godišnjem izvješću Reportera bez granica za prošlu godinu, o slobodi medija u svijetu naša se zemlja našla na 69. od 180.mjesta. Ujedno, prije nekoliko dana na okruglom stolu ‘Novinarstvo pred sudom’ brojni su sudionici upozorili na česte građanske i kaznene postupke koji se vode protiv medija, radi zastrašivanja kritičnog novinarstva. Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić te je prigode kazao kako je duševna bol postala biznis.

Kako to uistinu izgleda u praksi, na svojoj je koži posvjedočio upravo naš portal. Naime, na sudu smo se našli sa šeficom građanske inicijative U ime obitelji Željkom Markić, koja je u sporu protiv našeg portala potraživala isplatu odštete u iznosu od 40 tisuća kuna. Spor je Markić izgubila, a sporna su joj pak bila mišljenja i sarkazam građana koje smo objedinili u tekstu pod naslovom ‘Sama je tražila! Društvene mreže preplavljene izrugivanjem na račun Željke Markić‘.

Što je točno u tome kontekstu sporno nama samima do danas nije jasno. Što god mislili o Markić, gola je činjenica da progovaramo o javnoj osobi, koja možda uistinu i pokreće dobre inicijative, no biti javna osoba znači i nositi se s kritikama građana ma kako god da one bile izražene, a upravo u tome i jest čar slobode.

Podsjetimo, riječ je o skupu reakcija na kolumnu koja je objavljena na portalu udruge U ime obitelji Narod.hr-u, a čija je autorica Anela Todorić, koja je pak kritički progovorila o vlasnicima kućnih ljubimaca koji iste puštaju u svoj krevet. Prozvati cijelu jednu skupinu ljudi, a u društvu koje se bori za medijske i sve ostale slobode, bilo bi suludo, zar ne?

U skladu s time, protestno su na društvenim mrežama progovorili kritičari koji su, između ostaloga, dijelili i satirične fotomontaže na kojima je prikazana Markić, kojoj je to do te mjere zasmetalo da se s nama odlučila obračunati na sudu. Ono što se za Markić doimalo spornim, fotomontaža je plakata filma ‘101 Dalmatinac’, odnosno njene glave montirane na lik Cruelle de Vil kako otima štence, a ujedno tu je bila i montaža plakata za film ‘Lassie se vraća kući’ na kojoj je pisalo “Lassie se vraća u štalu, Adaptacija Željke Markić, Bogobojazna priča, approved by U ime obitelji”, te zbog još nekolicine sarkastičnih fotografija i komentara.

Markić je pak tijekom sudskog procesa odbacila poveznicu s kolumnom koja je žestoko odjeknula u javnosti, a tvrdila je i kako osobno, ali niti u jednoj izjavi nije zauzela bilo kakav negativan stav prema kućnim ljubimcima, i njihovim vlasnicima, uz opasku da nije vlasnik portala na kojem je osvanula navedena kolumna. Premda nije vlasnik portala koji je objavio spornu kolumnu, a na koju je naš portal objavio reakcije javnosti, Markić se susrela s užasnim problemima.

U tužbi je navela kako je doživjela mnoštvo neugodnosti, i neugodnih upita uže obitelji, rodbine, prijatelj, poslovnih partnera, suradnika pa čak i nepoznatih ljudi kojima je bila primorana objašnjavati da su iznesene netočne i neistinite informacije, pa je sukladno tome sudski pokrenula postupak za naknadu štete jer je se željelo ocrniti u javnosti, što je dakako miljama daleko od istine.

Uloga našeg portala sasvim sigurno nije ocrniti nikoga, pa tako niti Markić u javnom prostoru. Naša je misija širiti i zagovarati istinu, čak i onda kada se ni nama samima ne sviđa, naša je misija biti na strani građana, i u tome bez obzira na posljedice gradimo put medijske slobode našega portala, što su potvrdili i naši pravni zastupnici uz prisustvo odvjetnice Nataše Kovar Ričko, koja svakoga tjedna s našim čitateljima nesebično i potpuno besplatno dijeli hvalevrijedne i nadasve korisne pravne savjete.

Ispravak na kojeg se Markić poziva, a koji na našem portalu uistinu nije objavljen bio je u najmanju ruku besmislen, jer prema riječima naših pravnih zastupnika nije bilo moguće objaviti ispravak, s obzirom na to da se radilo o prenesenom sadržaju.

“Prenesene objave nisu netočne, neistinite i štetne informacije, već su to reakcije koje su brojni građani objavili na internetu o odnosu ljudi i kućnih ljubimaca. Mi na to nismo imali nikakvog utjecaja”, objasnili su na sudu predstavnici našeg portala. Ono što također treba imati na umu jest da su uistinu brojni korisnici društvenih mreža, nakon sporne kolumne komentirali Markić, te je to naprosto bio tijek događaja i činjenica koju je bilo teško zanemariti.

Markić doista ima pravo da joj se te sporne slike ne sviđaju, ali isto tako i građani u slobodnoj zemlji imaju pravo reći da što misle o odnosu ljudi i kućnih ljubimaca, što i jesu komentirali s dozom humora. “Zabranjivanjem novinarskoj profesiji da prenosi reakcije građana bilo bi ugroženo temeljno demokratsko pravo i to pravo javnosti da mediji objavljuju događanja”, naglasio je pravni tim Dnevnog uz opasku da je Markić javna osoba, osnivačica udruge U ime obitelji koja je nakladnik portala Narod.hr, na kojem je objavljena kolumna o kojoj su građani izrekli svoje stajalište, a ne stajalište našega portala, jer naš portal kao što smo već naveli ima samo jednu stranu, i samo jedno stajalište – radimo u interesu građana, i za građane.

To što je se povezuje s udrugom U ime obitelji Markić je nazvala irelevantnim, te ustvrdila kako je nitko nije pitao za stajalište o onome što je Todorić napisala u kolumni, niti o mišljenjima korisnika društvenih mreža, uz naglasak da portal Dnevno nije smio prenositi uvredljive komentare građana, dodajući svojoj teoriji još nekolicinu argumenata koji očigledno nisu bili odveć uvjerljivi.

Na koncu, odštetni zahtjev je odbijen, a Općinski građanski sud u Zagrebu konstatirao je kako je uistinu postajao opravdani javni interes za objavu reakcija građana, na kolumnu objavljenu na Narod.hr-u čiji je osnivač U ime obitelji, pa stoga nije moguće sasvim jasno definirati stavove pojedinaca, od stavova udruge u cjelini. Istovremeno, najistaknutija članica udruge upravo je Markić, što je konstatirao i sud, pa je stoga posve jasno da je i građani tako percipiraju.

“Kao javna osoba ne može zahtijevati istu razinu zaštite privatnosti kao drugi građani. Što se pak tiče spornih informacija njihovu istinitost i točnost sud ne može preispitati budući da su u pitanju karikature ispod kojih njihovi autori u vlastitim komentarima iznose vrijednosne sudove, a ne činjenice. Sud ne može ulaziti u ispravnost svakog pojedinog iznesenog vrijednosnog suda jer bi time zadirao u slobodu mišljenja i izražavanja što jamči Članak 38. Ustava RH”, naglašava se u presudi, u kojoj se dodaje da je naš portal birao i pazio da ne prenese uvredljiv sadržaj jer, kako smo i sami naveli, radilo se isključivo o pošalicama.

U konačnici, Markić sud nije uvjerila da je povrijeđena do te mjere da joj je potrebna odšteta od 40 tisuća kuna kako bi se oporavila, tvrdnju da se morala opravdavati rodbini i prijateljima sud nije uvažio kao vjerodostojnu, jer je i sama tvrdila da je odrasla sa psima pa je nejasno kako je moguće da oni koji je poznaju, sumnjaju u nju po tome pitanju.

Navodnu potištenost i nesanicu na koju se pozivala, također nije uspjela dokazati, baš kao niti bilo kakvu štetu koja joj je nanesena u profesionalnom životu, navodi se na kraju presude. A u konačnici, mi sami presuditi i prosuditi moramo da nastavljamo tamo gdje smo stali, u medijskom prostoru u kojem sloboda bez obzira na odštete, ako nas pitate, nema cijenu.

Da, već sutra ćemo posve slobodno, kao što smo to činili i ranije podržati svaku dobru inicijativu gospođe Markić te o njoj konstruktivno izvijestiti, ali da, već sutra ćemo ako bude potrebe reći i ono što govore građani, jer naša je uloga biti dio građana, samo tako možemo rušiti zatvore i otvarati puteve medijskim slobodama, jer uostalom i za to smo se borili.