BAJAGA OTKRIO: Nema to veze s braniteljima, evo ZBOG KOGA je otkazan njegov koncert

Autor: S.V.

Momčilo Bajagić – Bajaga, iznenada je postao gorućom medijskom temom u Hrvatskoj.

Njegov koncert koji se trebao održati u Karlovcu, otkazan je zbog pritiska dijela braniteljskih udruga koje su mu zamjerile „ratnohuškačke tekstove” a kojima je, u vrijeme Domovinskog rata „davao vjetar u leđa srpskoj armiji”.

Da tome nije tako, postalo je bjelodano onoga trenutka kada sporno izvođenje pjesme nitko nije uspio dokazati, a i onoga trenutka kada je sam Bajaga pred hrvatskim kamerama izjavio kako nema pojma o čemu se radi. Po njegovim riječima, on niti danas ne zna stihove huškačke pjesme niti je ikada za nju čuo.

Riječ vukovarskog branitelja

„Ja to ne bih dovodio u vezu s braniteljima jer ti koji se hvataju takvih tema nemaju mandat šire braniteljske populacije i ne zastupaju mišljenje branitelja. Tako to ide kod nas, dovoljno je da tri čovjeka osnuju udrugu i onda oni istupaju „u ime branitelja”. Pri tome javnost nema u vidu da iza toga stoje doslovno tri čovjeka. Takvi nikoga ne zastupaju osim određene političke strukture koje ih financiraju”, izjavio je za naš portal višestruko odlikovani vukovarski branitelj Damir Maduna.

No, vratimo se na Bajagino obraćanje hrvatskim medijima, kada je izjavio i nešto čime je potvrdio da su mu hrvatske prilike jasnije nego mnogim žučljivim Hrvatima koji ovog popularnog pjevača već danima brane od „(za)branitelja”.

„Ne mislim da sam uistinu nepoželjan, radi se o tome da sam kolateralna žrtva”, izjavio je smireno Bajaga koji promatrajući sa distance, očigledno ima puno bistriju sliku.

Momčilo Bajagić – Bajaga, potpuno je u pravu. On je sasvim svjestan da su hrvatski branitelji odrastali na njegovoj iznimnoj glazbi, da su posjećivali njegove koncerte i da im je, vrlo vjerojatno, u tom periodu bio idol i uzor. Kako se onda dogodilo da dio braniteljskih udruga (još uvijek pričamo o dijelu udruga, ne o pola milijuna branitelja), odluči dići glas protiv njega i zabraniti mu koncert stavljajući ga u rang s frontmenom Riblje Čorbe, Borom Đorđevićem?

Evo zašto je otkazan Bajagin koncert

Bila je to čista odmazda za hajku na Marka Perkovića – Thompsona koji je samo svojom pojavom na dočeku hrvatskih nogometaša iz Rusije izazvao neviđenu lavinu nezadovoljstva koje je probilo hrvatske granice i u svjetskim medijima osvanulo kroz natpise o pjevaču koji je veličanstvenu pobjedu pretvorio u „ustaški dernek”.

Iako je Thompson otpjevao samo jednu domoljubnu pjesmu, iako je izbjegao izvođenje „Čavoglava” koje započinju spornim riječima „za dom spremni”, iako je, da je to samo želio, u tom patriotskom naboju mogao natjerati da 200 tisuća ljudi s njim zagrmi pjesmu zbog koje bi svijet možda i imao razloga o Hrvatima pisati kao fašističkoj naciji, Marko Perković Thompson to nije učinio. I to je od „kontra struje” moglo biti protumačeno kao znak dobre volje i koraka naprijed ka jedinstvenosti. Ali nije. I zbog toga je platio Bajaga…

Ne zato što ga branitelji ne vole. Nego zato što je imao tu nesreću da bude prvi, poznatiji srpski izvođač na našem tlu. Tako, nažalost, ispada da je Bajagin koncert u Karlovcu otkazan zbog čiste odmazde onima koji su napadali Thompsona. Preciznije, otkazan je upravo zbog onih koji mu sada dirljivim statusima daju podršku.