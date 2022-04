KOMEMORACIJA U JASENOVCU: Državni vrh položio vijence, pale teške riječi. Pupovac govorio o zabrani ustaških simbola

Na 77. obljetnicu proboja logoraša iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac u petak se održava komemoracija u Spomen području Jasenovac u znak sjećanja na proboj zatočenika 22. travnja 1945. godine i uz odavanje počasti stradalim i preživjelim logorašima.

Komemoraciji će prisustvovati predstavnici državnog vrha te predstavnici Saveza antifašističkih boraca i antifašista, Srpskog narodnog vijeća i romske manjine. Prvi dolazi predsjednik Zoran Milanović koji odaje počast stradalima u tom logoru polaganjem ruža i kamenčića kod spomen-obilježja Kameni cvijet u 9 sati. Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će na komemoraciji u 10.30 sati, položit će vijenac ispred spomenika Bogdana Bogdanovića Cvijet. U 11.45 sati položit će vijenac na Spomen ploču na Romskom groblju Uštica, a potom će zapaliti svijeću kod Zida boli u Romskom memorijalnom centru Uštica, nakon čega će se sastati sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem.

Uz premijera bit će potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, posebni savjetnik predsjednika Vlade Zvonko Kusić, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer i posebna savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova Sara Lustig. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će saborsko izaslanstvo i položiti vijenac kod spomenika Cvijet.

Ni ove godine neće biti zajedničkog odavanja počasti predstavnika vlasti i svih naroda žrtava logora Jasenovac. Iz Koordinacije židovskih općina ranije su potvrdili da će u Jasenovca ići sljedećeg tjedna, a na današnjoj komemoraciji neće sudjelovati nezadovoljni što, kako navode, vlast još nije zabranila ustaško znakovlje.

12:30 Milorad Pupovac daje izjavu, govorio je o strožim kaznama za pozdrav ZDS.

“Prvi konkretan razgovor za pitanje sankcioniranja, vjerujem da ćemo doći do rješenja koje će odgovarati svima, otvoreni smo za efikasna rješenja i koja će početi mijenjati stanje koje imamo, pretpostavlja se da sudovi konačno trebaju imati ujednačenu praksu”, rekao je.

Što je točno pomak jer stvari su iste kao lani, pitali su ga novinari.

“Mislim da nisu iste, oko nekih stvari smo se dogovorili, da tražimo rješenje kako sankcionirati simbole i glorifikaciju ustaškog pokreta i revizionizma prema žrtvama. Akcijski plan što se tiče Jasenovca imat će precizne rokove i sredstva, što se sankcioniranja tiče, nastavit ćemo razgovore. Očekujemo da ćemo to napraviti prije idućeg obilježavanja”.





Milanović rekao da ne želi biti na istom mjestu kao i Pupovac.

“Bojim se da to nisu riječi dostojne spomena na ovom mjestu i u ovo vrijeme, to je sve što bih rekao povodom toga”.

Habulin je također govorio:









“Žalosti da ponovno ove godine ne možemo biti zajedno na mjestu na kojem su ljudi stradali od neljudi. Naša je dužnost da budemo ovdje i da budemo zahvalni, oni su svoje sutra dali za naše danas. Ako nismo u zdanju izdržati pet minuta zajedno, jesmo li u stanju sjesti i zajedno razgovarati o problematici zadnjih 30 godina? Obaveza je da sjednemo, mi smo te probleme započeli rješavati, Pupovac je rekao da smo u toku s razgovorima i da ćemo naći rješenje prihvatljivo za sve i riješiti problematiku koja nije prihvatljiva nigdje”.

“Ako je znakovlje, pozdravi, ako ćemo ih se riješiti, onda ćemo to učiniti na svim zastavama koje danas neki ističu, svima je jasno čiji je taj pozdrav, to je ustaški pozdrav”, rekao je Habulin na pitanje znači li to da bi se ZDS maknuo i sa HOS-ovih zastava.

11:35 Polaganje vijenaca









Vijence su položili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

11:03 Peđa Grbin daje izjavu

“Ukrajina je od Hrvatske udaljena samo jednu zemlju, to je blizu i ima reperkusije u vanjskoj, obrambenoj i sigurnosnoj politici, Vlada i predsjednik u tome trebaju surađivati, a Plenković prekida suradnju. Ako misliš da je predsjednik povrijedio Ustav, pokreni postupak opoziva. Ako je Milanovićev krimen dug jezik, na to ćeš odgovoriti, Plenković je odabrao govoriti istim jezikom i napravljena je šteta građanima. U vrhu izvršne vlasti neće biti suradnje jer je Plenković prestao surađivati. Što se tiče Milanovićevog bogatog i slikovitog rječnika, to nije moj stil, možda bi bilo lakše bez teške riječi, no to je jedno, a lopovluk i kršenje Ustava je drugo. Ne može se to uspoređivati”, rekao je šef SDP-a.

11:00 Nastavak pisma zatvorenice logoa Nikoline Šitin

“Te noći nitko od nas nije spavao, one koje nisu prozvane tješile su druge da se možda ide na rad, a oštar bol u grlu govorio je – likvidacija. Dajemo jedna drugoj zadnji poljubac pred smrt. Poruke dragima, a to je poruka smrti. Ujutro vidimo da je po savi došao broj, na njemu naoružane ustaše sa šmajserima, podijelili smo logorašicama zadnji gablec, Jelena Vitas mi daje svoje gojzerice. Nisam ih uzela, prije no što je otišla, dala mi je poruku za njezine u kući. Kada su ustaše bile spremne za polazak, kundacima su počele tjerati zatočenice na brod koji je krenuo niz Savu, drugog dana s prozora kuće u kojoj smo spavali vidjeli smo leševe kako plivaju Savom. Nije prošlo par dana vidjela am gojzerice Jelene na nogama ustašice”.

10:50 U tijeku službena komemoracija

Čita se svjedočanstvo jedne od zatvorenica Jasenovca, Nikoline Šitin.

“Bio je mrak, logornica drži fenjer i čita imena onih koje sutra trebaju biti spremne da idu na neke navodne radove. Koga to proziva? Stare ili nove logorašice’ U stravi pokušavamo razabrati smisao, znamo da su radovi gotovi, zima dolazi, kuda se ide? Redaju se imena mladih žena, sve komunisti. To su samo pravoslavke i Židovke, u meni pogrebno odzvanja – likvidacija”.

10:25 Stiže kolona s premijerom Plenkovićem

U 10:30 počinje službena komemoracija, kolona s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Uz premijera bit će potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, posebni savjetnik predsjednika Vlade Zvonko Kusić, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer i posebna savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova Sara Lustig. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će saborsko izaslanstvo i položiti vijenac kod spomenika Cvijet.

10:10 Goldstein: Vlada treba prestati financirati ustašofilske projekte

Povjesničar Ivo Goldstein gostovao je na N1 te je govorio o Jasenovcu i trenutnoj političkoj klimi. Rekao je kako nikako nije dobra poruka što se ne može organizirati jedinstvena komemoracija u Jasenovcu.

10:00 Uskoro stiže premijer Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će na komemoraciji u 10.30 sati, položit će vijenac ispred spomenika Bogdana Bogdanovića Cvijet.

09:00 Milanović opet izvrijeđao premijera: Imate istu farsu, prije događaja ih Plenković nečime kupi

Polaganjem ruža i kamenčića kod spomenika Kameni cvijet počast stradalima odao je predsjednik Republike Zoran Milanović. On nije želio biti u koloni s članovima Vlade i premijerom Andrejem Plenkovićem, s kojim je u žestokom sukobu. Milanović je podno spomenika položio cvijet i kamenčiće te najavio da će idući tjedan, 28. travnja, doći u Jasenovac uz Koordinaciju židovskih općina koja će počast žrtvama Jasenovca odati na Dan sjećanja na žrtve holokausta, a svoj nedolazak na današnju komemoraciju objasnila je nezadovoljstvom jer vlast nije zabranila ustaško znakovlje.

U izaslanstvu predsjednika države bili su i predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, savjetnica za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić te posebni savjetnik za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.

“Imate korumpirane polubande i neovisnu židovsku zajednicu, prije dvije godine je Kraus bio s nama, onda je sve kupljeno, Habulina su kupili za tri gemišta, a uredno se vratio mojim autom, za mene je službeno kada sam ja. Imate istu farsu, neki ljudi dolaze po još, prije događaja ih Plenković nečime kupi, da im kavice, ne previše šećera da im gušetrača ne proradi, da budu atonični i opet laganje, imao bih problem ovdje biti u društvu Pupovca jer je izjavio da je HV počinila etničko čišćenje. Još je malog Miloševića uvalio u svoj nesretni kriminal, to je dno, to se ovdje okuplja tu u 10 sati”, rekao je oštro Milanović.