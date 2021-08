KOMEMORACIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA U GRUBORIMA: Pupovac i Milošević jasno ponovili svoje stavove o pozdravu ZDS

Autor: Dnevno.hr

Srpsko narodno vijeće (SNV) i Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko – kninske županije organizirali su komemoraciju za civilne žrtve rata ubijene tijekom i nakon Vojno-redarstvene operacije Oluja u selu Plavnom i zaseoku Grubori, pored Knina.

Komemoracija je počela u 11 sati u Plavnom pored križa postavljenog za žrtve cijelog sela Plavno, a nastavljena je u zaseoku Grubori kod Spomen obilježja postavljenog za tamošnje žrtve.

U Planom i Gruborima zapaljene su srpske kuće, ubijeno je šestero mahom starih i nemoćnih srpskih civila.

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević odgovorio je na pitanje koliko se napravilo za raščišćavanje odgovornosti za zločine i povratak stanovništva.

“Nisu se napravili tektonski pomaci u godinu dana, teško je nakon 26 godina napraviti revolucionarne iskorake, u Gruborima smo htjeli pokazati da kao Vlada stojimo iza riječi da želimo povratak stanovništva, razgovarali smo s mještanima kako stvoriti uvjete za povratak. Teško je reći hoće li se ljudi vratiti, mi kao država moramo stvoriti uvjete za povratak, da se vrate svi koji žele”.

Što se tiče pozdrava ‘Za dom spremni’, Milošević je odgovorio na pitanje slaže li se sa stavom ministra Tome Medveda, da je zaključak Vijeća dovoljan.

“Dugi niz godina taj pozdrav nas opterećuje, imali smo zaključak Vijeća, problem je što se on zloupotrebljava. Stav na razini koalicije je da najesen razgovaramo o inicijativi Židovske općine i gospodina Krausa, svi smo stava da se radi o nedopuštenom pozdravu. Meni je važno na razini koalicije čuti mišljenje svih, osobno smatram da bi trebalo ići prema jasnom zakonskom rješenju, policija i sada podnosi prijave pa vidimo neuravnoteženu sudsku praksu”, rekao je i dodao da će na razini koalicije usuglašavati stavove i po ovom pitanju.

“Još uvijek trijumfalizam nadvlađuje svijet o tome kolika sutradanja bila na jednoj i drugoj strani. ovo je jedno od mjesta na kojima se ta svijest gradi. Što se tiče revitalizacije povratničkih sredina, one negdje idu bolje, anegdje lošije. Osjetno su vidljive razlike između pojedinih dijelova Šibensko-kninske županije, Zadarske i Ličko-senjske županije. To treba mijenjati i kad je posrijedi ulaganje u socijalnu skrb, zdravstvo… Sve su to stvari koje predstavljaju problem u povratničkim sredinama.

Ustaški pozdrav Za dom spremni opterećuje Hrvatsku ustaškim naslijeđem. Otežava da se razlikuje demokratska Hrvatska od ustaške Hrvatske. Pokrenuli smo razgovor s Vladom i nastavit ćemo taj razgovor. Dobro je da premijer kaže da je taj pozdrav nedopušten. Bilo bi dobro da mediji puste dokumentarac o NDH koji stoji u bunkerima jedne od nacionalnih televizija. Da ljudi imaju priliku vidjeti, a onda i znati.

Pokazalo se da se još uvijek vodi bitka što je demokratska Hrvatska, a što ustaška Hrvatska. To je bitka koju trebamo voditi”, poručio je Pupovac.