KOME JE FILIPOVIĆ POVJERIO UNOSAN POSAO? Za popisivanje cijena proizvoda tvrtka dobila 30 tisuća eura, imaju jednog zaposlenog

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je da će i sam ići kupovati u trgovačkim lancima koji su poslali svoje cijene za aplikaciju ‘Kretanje cijena’.

Naime, Ministarstvo kojem je na čelu je za više od dva mjeseca uspjelo postići dogovor sa samo tri najveća maloprodajna lanca u Hrvatskoj da im svaka dva tjedna dostavljaju cijene 365 namirnica. Sedam to nije željelo učiniti pa se Ministarstvo odlučilo samo prikupljati cijene za tih preostalih sedam.

No, javnost je zanimalo kako to planiraju, a ministar Filipović je tek prije nekoliko dana otkrio da su za to angažirali privatnu tvrtku, ali ne i njezino ime. Prošli tjedan prvi put objavljeni su podaci i za sedam lanaca za koje je cijene prikupljala ta tvrtka.





Konačno otkriveno tko je dobio posao

Novi list saznaje koja je tvrtka dobila taj posao popisivanja cijena u preostalim trgovačkim lancima, a u odgovoru Ministarstva navodi se da se radi o firmi 4 Market Research i to nakon što su proveli postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 26 tisuća eura bez PDV-a za poslove popisivanja cijena dva puta mjesečno s unaprijed utvrđenog popisa proizvoda koji se nalaze u sedam trgovačkih lanaca koji ne dostavljaju cijene izravno Ministarstvu za sudjelovanje u projektu »Kretanje cijena«.

Kažu da su zahtjev za dostavu ponuda uputili na pet gospodarskih subjekata, a da su im ponudu dostavila njih tri.

“Ponuda ponuditelja 4 Market Research d.o.o. u iznosu od 24.360,00 eura bez PDV-a, odnosno 30.450,00 eura s PDV-om, sukladno kriteriju za odabir, ocijenjena je ekonomski najpovoljnijom ponudom te je 6. ožujka 2023. izdana narudžbenica dobavljaču 4 MARKET RESEARCH d.o.o. za popisivanje cijena dva puta mjesečno u razdoblju od 15. ožujka do 31. prosinca 2023.”, odgovaraju iz Ministarstva gospodarstva na upit Novog lista.

Na internetskim stranicama te tvrtke stoji da je osnovana 2001. u Grazu i jedna je od najvećih tvrtki za istraživanje tržišta u Austriji s brojnim nacionalnim i međunarodnim klijentima te da je u Zagrebu 2018. osnovala svoj prvi ured koji će pokrivati tržište Jugoistočne Europe.

U izvješću koje su tvrtke redovito dužne dostavljati Fini stoji da je ta kompanija 2021. imala ukupne prihode od 1,2 milijuna kuna, odnosno više od 160 tisuća eura i da joj je dobit prije oporezivanja bila 211 tisuća kuna, odnosno 28 tisuća eura.

Agencija za istraživanje tržišta s jednim zaposlenim

No, kako piše Jutarnji list, riječ je o nepoznatoj agenciji s jednim zaposlenim kojoj je na nedavnom natječaju Hrvatska narodna banka (HNB) povjerila posao od 4,2 milijuna kuna.









Tada se na natječaju tražila ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu 70 posto tog kriterija predstavlja cijena, a 30 posto osiguranje kvalitete usluge.

Minimalni je kriterij bio da agencija s kojom će se potpisati ugovor ima i ozbiljne reference, da je u posljednje tri godine radila najmanje tri slična terenska istraživanja metodom osobnog intervjua, s najmanje deset pitanja, te da je pritom bilo prikupljeno 3000 anketa.

Nakon otkrića Jutarnjeg lista iz HNB-a su poručili kako ipak neće angažirati tvrtku.









Zbog svega smo poslali upit Ministarstvu, a odgovore ćemo objaviti kada ih dobijemo.