KOMADINA OBJASNIO BERNARDIĆEVE UVREDE NA RAČUN JANDROKOVIĆA: Evo zašto je šef SDP-a grubim riječima napao šefa Sabora!

Autor: Dnevno

Zlatko Komadina, župan Primorsko – goranske županije komentirao je uvrede koje je iznio šef SDP-a Davor Bernardić na račun Gordana Jandrokovića, predsjednika Sabora, piše N1.

“Vraćanja na teme ideološke, drugačiji način govora, međusobnih optuživanja, govori da se približavaju izbori. Kad se vraćaju izbori, vraćamo se u ponašanje pred izbore”, kazao je Komadina.

“Malo je neuobičajen način komunikacije, no razumljiv je s obzirom na situaciju u kojoj jesmo. Nervoza je prisutna i to bih pripisao tom otvaranju nervoze zbog izbornih i predizbornih igara“, navodi.

Komadina je rekao kako se Hrvatska mora opredijeliti što je s ustaštvom i što s crvenom zvijezdom te dodao da u zemlji postoje dvostruki kriteriji.

Osvrnuo se na Milanovićev odlazak iz Okučana. Ističe da je to na razini vraćanja Hrvatske u normalno stanje. “Milanović ima osebujan karakter i to svi znamo, mene nije iznenadio, jer mora se nekada reći jasno, pitanje je je li tajming bio dobar. Bit će tu analiza i analiza, vidite da tu svaki dan ima novih priča na tu temu. Dosta toga je trulo u Hrvatskoj, trebamo doći do zdravog tkiva”, kazao je.