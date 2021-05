KOLUMBIJA GORI: Vedran Bađun nam otkriva: To je pravi rat, gledao sam scenu gdje vojni tenk na ulicama rešeta po zgradama, ima mnogo mrtvih

Autor: Mia Peretić

Kolumbija gori, a prosvjedi koji su započeli 28. travnja još uvijek traju.

Sve je potaknuto općim štrajkom zbog nepopularne porezne reforme, iako su mnogi na ulice izašli ozlojađeni režimom desno orijentiranog predsjednika Ivána Duquea, kršenjem ljudskih prava i povećanjem socijalne nesigurnosti tijekom pandemije koronavirusa.

Predložena reforma snizila bi prag od kojeg se oporezuju plaće što bi zahvatilo sve s mjesečnim dohotkom od 684$ ili više.

To je dovelo do bijesa kod mnogih Kolumbijaca koji su već na koljenima zbog pandemije, a u prosvjedima su im se pridružili i pripadnici srednje klase koji strahuju da će ih predložene promjene gurnuti u siromaštvo.

Mediji javljaju kako je u prosvjedima do sada poginulo najmanje 18 osoba, a kako bismo saznali kakvo je stvarno stanje, razgovarali smo s Vedranom Bađunom, svjetskim putnikom i rendžerom iz Omiša koji već godinama živi u Kolumbiji.

Njegova supruga, rođena Kolumbijka je, kaže nam, shrvana tom teškom situacijom.

“Oni međusobno dijele poruke i snimke preko društvenih mreža koje zaobilaze cenzuru, no ne dospijevaju u mainstream medije. Kako je jučer rekao njezin prijatelj koji ima kuću u Bogoti, vandali pljačkaju, kradu aute i motore. Zapalili su i policijsku kućicu s policajcima unutra. To je odmazda za sve što je policija radila”, otkriva nam Bađun.

Opportunists take advantage of the chaos in Colombia. While their fellow men get killed for protesting against the Government, looters take a page from BLM and Antifa and seize the moment:pic.twitter.com/uP0OezCKsD





— Ω Memology 101 Ω (@NewsM101) May 5, 2021

Dodaje, na vijestima tvrde da se stvar smiruje, no to nije tako jer, iako je predsjednik rekao da povlači reformu, to se zapravo neće dogoditi.

“To je pravi rat. Zna se tko je predsjednik i ljudi oko njega, toliko su osiromašili zemlju u posljednjih nekoliko godina. I to nema veze s koronom. Uništili su je politikom, korupcijom. Naši političari su gramzivi, no ovi su nešto posebno. Sve su pokrali i osiromašili zemlju koja je pred bankrotom, a da bi se izvukli, udarit će po narodu”, kaže nam Bađun.









Wake up & Colombia is added to nightmare,19 dead, killed for Politic opposition!! Another criminal manipulation of state order services after Myanmar. How to stay silent infront of RISING POVERTY & OCCUPATION ORDER SERVICES hostile politic desitionTURNING GUNS AGAINST “CIVILIANS” https://t.co/sHhy0Tg390 — Terzaki Petroula (@littlestone_55) May 5, 2021

Napominje već godinu dana tamo divlja inflacija, a sve je uvjetovano cijenama goriva koje skaču nevjerojatno brzo. Dodaje, predsjednikovi ministri su umreženi, odlučili su petljati i po reformi zdravstva jer je do sada tu liječenje bilo relativno besplatno.

“Kolumbijci su inače divlji, situacija oko narkokartela ih je smirila, gutali su svašta od političara, a ovo je ozbiljna stvar, ljudi su na ulice izašli u svim gradovima. Vidjeli su da će tom reformom Kolumbija postati nova Venezuela”.

In Colombia they are cutting off electricity so that the massacres that are being perpetuated by the armed forces, police and paramilitaries in civilian clothes cannot be filmed. There is no Internet!#ColombiaEnAlertaRoja#SOSColombiaNosEstanMatando#ColombiaSOS pic.twitter.com/QBZiiPp4hB — Mar(La dame du fer) (@mar16508279) May 5, 2021

Dodaje, i sam je vidio snimke koliko nasilja zapravo vlada na ulicama te da policija koristi razne taktike.

“Gledao sam scenu gdje vojni tenk na ulicama rešeta po zgradama, slika je kao u Beirutu, ljudi nose štitove, ima dosta mrtvih. Čak se priča da podmeću vandale koji pale privatne posjede samo da mogu optužiti da je gomila opasna”, kaže nam Bađun i šalje podatke prema kojima je do sada u prosvjedima poginula 31 osoba, 814 ih je neopravdano privedeno, a zabilježena su čak 1443 slučaja policijske brutalnosti. Ove brojke nije moguće potvrditi jer još uvijek nije poznat točan broj stradalih u nasilnim prosvjedima.

Ured za ljudska prava pri Ujedinjenim narodima optužio je snage sigurnosti Kolumbije za korištenje prekomjerne sile protiv prosvjednika. Navode da su bili poprilično šokirani onime što je dogodilo u gradu Cali u ponedjeljak kada je policija otvorila vatru na prosvjednika, piše BBC.

Kolumbijski ministar financija Alberto Carrasquilla podnio je ostavku, nakon što je povučen njegov prijedlog porezne reforme, no nacionalni štrajkaški odbor, koji je pokrenuo prosvjede, pozvao je na novi prosvjed u srijedu.