KOLINDU NIJE PODRŽAO, A SVE SU GLASNIJA ŠUŠKANJA I ZAŠTO! Plenkovićevo ime sve se češće spominje: Sada ga i Šveđani vide na visokoj poziciji van Hrvatske

Autor: Dnevno.hr

Andrej Plenković ozbiljan je kandidat za novog glavnog tajnika NATO-a, pišu švedski mediji.

Naime, sadašnjem glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu mandat istječe 30. rujna.

Vijest su objavili Aftonbladet i Dagbladet, koji pišu da se zemlje istočne i srednje Europe dugo osjećaju zapostavljene u raspodjeli ključnih dužnosti. No, uz Plenkovića, još se spominju aktualni rumunjski predsjednik Klaus Iohannis i estonska premijerska Kaja Kallas. Bivšu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koju se također dovodilo u vezu s tom funkcijom, nisu spominjali.





Nije bio oduševljen spominjanjem Kolinde u tom smislu

Ona je navodno ispala iz igre. Kada se bivša predsjednica u medijskom prostoru počela spominjati u tom kontekstu, premijer Plenković nije pokazao neko pretjerano oduševljenje niti se na međunarodnom planu na bilo koji način potrudio da joj lobistički pomogne, štoviše, moglo bi se reći da je u tom kontekstu za nju mnogo veći posao odradio predsjednik Zoran Milanović koji ju je barem pozvao na svoje putovanje u Sjedinjene Države.

Nije čudno stoga što je Grabar Kitarović nedavno otkrila da je ne zanima povratak u hrvatsku politiku, odbacivši pritom mogućnost kandidature na nadolazećim predsjedničkim izborima na kojima se počela spominjati kao potencijalna HDZ-ova kandidatkinja koja uživa simpatije Amerikanaca.

No, Plenković se približio Amerikancima i to ponajviše zbog svojih stavova o ratu u Ukrajini, koju je usred rata posjetio i prije nego što je onamo stigao američki predsjednik Biden.

Plenković bi mogao otići usred mandata?

Inače bi glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg s funkcije na kojoj se nalazi još od 2014. trebao otići u rujnu ili listopadu ove godine, pa je nejasno kako bi Plenković preuzeo njegovu funkciju i bi li to značilo da je hrvatsku politiku ipak spreman napustiti i prije parlamentarnih izbora, no u dijelu vladajuće stranke svjedoče da on ima tih ambicija i da nije nemoguće da zaista već ove jeseni iznenadi građane svojim odlaskom iz nacionalne politike.

Treba napomenuti kako se o imenu glavnog tajnika NATO-a treba usuglasiti 30 država članica Atlantskog saveza, a oni koji dobro poznaju ovu materiju tvrde da, s obzirom na one koji se spominju kao Stoltenbergovi potencijalni nasljednici, Plenković definitivno nije bez šansi. Zanimljiva je ovo funkcija za koju ne postoji ni javni natječaj ni kampanja, nego se do najboljeg rješenja dolazi pregovorima i dogovorima država koje čine NATO.

Spominju se još neke žene

No, kako to obično biva, i ovdje glavnu riječ imaju najveće, odnosno najsnažnije članice, što prije svega podrazumijeva Sjedinjene Američke Države, a zatim i Veliku Britaniju te Kanadu.









Kada je riječ o članicama EU-a, tu najveći utjecaj ima Francuska koja je pod Plenkovićevim vodstvom naše zemlje postala hrvatski strateški partner, tu su i Njemačka te Turska i Italija, ali i Španjolska i Poljska.

Premda su dosad na ovom čelnom položaju uvijek bili muškarci, odnedavno se počelo govoriti kako je došlo vrijeme da tu funkciju preuzme jedna žena, no te govorancije nisu jamstvo ni za što jer su se slične teorije širile i prije nego što je aktualni glavni tajnik preuzeo svoju funkciju.

Kada je pak o ženama riječ, kao najizglednije kandidatkinje spominju se estonska premijerka Kaja Kallas te šefica Europske komisije i Plenkovićeva prijateljica Ursula von der Leyen, kao i litavska premijerka Ingrida Šimonyte koja se, doduše, najrjeđe spominje.