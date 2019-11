KOLINDINA SAVJETNICA PROGOVORILA O NJEZINOM PJEVANJU: ‘Da sam na udaru kao ona, ne bih to radila ni pod tušem’! Što vi mislite?

Prvi put imamo ženu za predsjednicu. Kad ona čita Pipi drugu čarapu, izložena je nezamislivom ismijavanju. Je li sporno promovirati čitanje?

Savjetnica predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović bivša novinarka, Mirjana Hrga, gostovala je u emisiji Pressing N1 televizije, pri čemu je komentirala kritike estradizacije funkcije predsjednice te je izjavila da je djelomično razlog za to to što je Kolinda žena. “Prvi put imamo ženu za predsjednicu. Kad ona čita Pipi drugu čarapu, izložena je nezamislivom ismijavanju. Je li sporno promovirati čitanje?”, upitala je Hrga te dodala da predsjedničine muške kolege nitko na taj način nije komentirao.

Istaknula je odlične reakcije nakon predsjedničina posjeta Turskoj i Berlinu. “A ja sljedeći dan čitam samo što je ona odjenula… Ona je stvarno lijepa žena i neka je lijepa, da hvala Bogu imamo što i gledati osim slušati”, dodala je.

Pjevanje kao intimna stvar

Hrga je rekla i da predsjednici nije sugerirala da ne pjeva na svojim putovanjima. Pjevanje smatra “toliko intimnom stvari”. Međutim, rekala je da ona osobno ne bi pjevala ako bi bila kritizirana. “Kad bih bila pod tolikim udarom kao ona, ja ni pod tušem ne bih pjevala”, rekla je Hrga.

Tvrdi da s predsjednicom nije komentirala sporne izjave njezine frizerke o supruzi predsjedničkog kandidata Miroslava Škore.





“To je za svaku osudu. Ako je gospođa to izjavila, mi nemamo tu što razgovarati. To nije pitanje naučene političke korektnosti, to je pitanje građanske higijene. To se, čovječe, ne govori. To se ne misli”, rekla je Hrga.