KOLINDI SU SVE OPCIJE OTVORENE: Nude joj sve samo da kaže ‘da’, a privatnim životom sve više intrigira!

Autor: Ivan Andrić / 7dnevno

Gotovo na dnevnoj bazi bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pojavljuje se u domaćim medijima koji ne prestaju pratiti njezina putovanja diljem svijeta. Osim što putuje, bivša predsjednica, koja je liniju dotjerala do savršenstva, i tulumari, pa je i tijekom božićnih blagdana snimljena u društvu poduzetnice Snježane Mehun s kojom se odlično zabavljala. Središtem Zagreba na sam je Badnjak prošetala u ležernom izdanju, no mnogo više od toga pažnju je privukao nepoznati muškarac u njezinu društvu.

Već dugo zlobnici po gradskim kuloarima šire priče da Grabar-Kitarović i njezin suprug Jakov više nisu zajedno te da je njihov brak samo formalnost, no za to, dakako, nema nikakve službene potvrde, premda se njih dvoje već dugo nisu zajedno pojavili u javnom prostoru kojim dominira bivša predsjednica koja je pozornost privlačila i tijekom svjetskog nogometnog prvenstva. Ne treba zaboraviti da je Grabar-Kitarović članica Međunarodnog olimpijskog odbora, ali zato još nije članica HDZ-a.

U stranku zahvaljujući kojoj i jest postala predsjednica države još se nije vratila zbog toga što se razočarala u politiku tijekom posljednje kampanje za predsjedničke izbore, otkriva nam jedan od prijatelja Kolinde Grabar-Kitarović koja je u posljednje vrijeme sve aktivnija i na društvenim mrežama, na kojima ima velik broj pratitelja iz cijeloga svijeta koji je obasipaju komplimentima diveći se njezinu vitkom stasu i sve seksepilnijim odjevnim kombinacijama.





Razne opcije

Sve ono što se oko bivše predsjednice događa posljednjih mjeseci neodoljivo podsjeća na predizbornu kampanju, iako je ona sama nedavno izjavila da se ne planira vraćati u politiku. Bez obzira na to, Grabar-Kitarović nije posve digla ruke od politike, a o njezinu povratku na političku scenu postoji nekoliko verzija koje kruže vladajućom strankom.

Prema jednoj od teza iz HDZ-a, Grabar-Kitarović mogla bi na nagovor unutarstranačke desnice predvođene Ivanom Anušićem biti kandidatkinja za rušenje premijera Andreja Plenkovića, no ako je tomu tako, nije jasno zašto se onda ne pokušava vratiti u stranku. Drugi pak tvrde da je to zato što ona kani krenuti drugim putem te se pridružiti svojem prijatelju Damiru Vanđeliću kada i ako se on odluči za formiranje vlastite političke opcije, međutim, i u taj je scenarij teško povjerovati.

Kada bi pristala podržati Vanđelićevu opciju, Grabar-Kitarović u toj novoj političkoj priči mogla bi biti isključivo kandidatkinja za premijerku, a kako i Vanđelić ima takve ambicije, teško da bi se o tome mogli usuglasiti. Ne treba zaboraviti da je bivša predsjednica još kandidatkinja za glavnu tajnicu NATO-a, što i jesu njezine najveće ambicije.

Osobno je bivša šefica države više puta isticala da je zanimaju vanjska politika i međunarodne organizacije pa se njezina putovanja svijetom mogu opisati kao svojevrsna lobiranja. Premda je Grabar-Kitarović u korektnim odnosima s aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem s kojim često komunicira i koji ju je sa sobom poveo u Sjedinjene Države, na jednom dijelu političke scene progovara se i o tome kako su njezini medijski nastupi početak pretkampanje za iduće predsjedničke izbore na kojima bi ponovno konkurirala Zoranu Milanoviću, što možda i nije neizgledan scenarij, posebice kada se zna da njezine šanse u NATO-u nisu velike. Iako je bivša predsjednica na Pantovčak stigla iz NATO-a, upućeni svjedoče da joj ozbiljnu konkurenciju predstavlja estonska predsjednica.

U Hrvatskoj je pak predsjednici u slučaju ponovne kandidature aktualni predsjednik Milanović ozbiljan konkurent jer on slovi kao jedan od najpopularnijih političara u državi, ali i kao političar bez dlake na jeziku s kojim se i na prošlim sučeljavanjima teško nosila. No vremena nisu ista, Grabar-Kitarović je sazrela te se definira kao žena liberalnih stavova, dok Milanović polako stasa u novog vođu desnice, čime bez teksta ostavlja lijevo biračko tijelo zahvaljujući kojem i jest postao predsjednik Rebublike u srazu s Kolindom Grabar-Kitarović.

Pozamašni honorari

Oni koji razvijaju teorije o predsjedničinu povratku na Pantovčak tvrde da se možda baš zato nije vratila u HDZ, u kojem se razmatra da kandidat na idućim izborima bude nestranački, drugo razmatranje vodi prema Gordanu Jandrokoviću, no mnogi u vladajućim redovima smatraju da on u okršajima s Milanovićem ne bi imao prevelike šanse. Od tih okršaja navodno strahuje i Jandroković, koji bi rado naslijedio premijera Plenkovića na čelu HDZ-a kada i ako se ovaj okrene svojoj europskoj karijeri, i baš zato navodno nije siguran je li spreman ući u rizik i braniti stranačke boje kao predsjednički kandidat.









Tko je točno u stranci razočarao Grabar-Kitarović, teško je reći, ona danas i s Plenkovićem ima korektan odnos, ali jednako tako nije zahladila odnose ni s nekadašnjim čarobnjakom za kampanje Milijanom Brkićem pa bi se moglo reći da su za nju sve opcije otvorene. A dok ne definira čime se točno želi baviti, putovat će svijetom, ubirati pozamašne honorare iz Međunarodnog olimpijskog odbora i baviti se rekreativnim aktivnostima zahvaljujući kojima i jest dotjerala liniju do savršenstva, transformirajući se u jednu od najatraktivnijih političarki u Europskoj uniji, a možda i šire.