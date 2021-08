KOLINDI SE NIJE SVIDIO RUKOLJUB? Škoro priznaje da bi ponovio, pratitelji mu poručuju: ‘Miro, oladi, popusti matere ti više! Savijaš se kako vjetar piri’

Autor: Dnevno

Bivši čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro oglasio se oko poljupca kojeg je uputio bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, a kojoj se taj njegov čin, čini se, nije nimalo svidio.

“Žao mi je što gospođa Grabar Kitarović danas preko anonimnih izvora poručuje da je bila neugodno zatečena mojojom gestom jer nisam imao takav dojam na mjestu događaja. Kućni odgoj me naučio kako se pozdravlja damu, uz to i bivšu predsjednicu. To je čin pristojnosti. Ništa više ni manje od toga. Bez obzira na njezino naknadno negodovanje, opet bih to ponovio.

Kad svi mi koji sudjelujemo u politici konačno shvatimo da nismo neprijatelji nego politički protivnici i da je narodu dosta naših taština, možda konačno krenemo naprijed”, poručio je Škoro putem svog Facebook profila, no objavom je podijelio pratitelje.

“Ali baš ljubit ruku..i to nakon što ti je pokazala srednjak onomad…Hmmm..”, komentirao je jedan od pratitelja koji se prisjetio kad se bivša predsjednica priključila brojnim ženama koje su negodovale oko izjave Miroslava Škore i Nine Raspudića koji su odlučili da mogu govoriti o pobačaju u slučaju žena koje su silovane. Tad je uz izjavu, objavila i fotografiju na kojoj je neistomišljenicima pokazala srednji prst.

“Izgrlila i izljubila pola Rusije 2018 a sad joj se ne sviđa rukoljub”, “Rekli bi stari Rimljani…”Nolite jacere Margaritas ante porcos”…tako isto je uzaludno objašnjavati onima iz “Bečke škole-odsjek Balkan”…što su pravila pristojnog ponašanja”, “Gesta vrijedna pažnje….usput primijetio sam da medu komentarima i puno seljaštva….”, glasili su komentari podrške, dok su ga drugi kudili.

“Daj Miro oladi nekima si sve lađe potopio, mnogi su previše očekivali od tebe. Popusti matereti više, “A ti joj se bacaš pod jaja..savijaš se kako vjetar piri…ti takav sigurno nisi bio izbor za predsjednika države..”, poručili su mu.