Kolinda u Izraelu; Hrvatska je utemeljena na antifašizmu

Izražavajući duboku tugu zbog žrtava Holokausta u Hrvatskoj, Europi i svijetu predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u Memorijalnom muzeju Yad Vashem kazala da se “shoa” – tragedija židovskog naroda – “nikada neće i ne smije zaboraviti”.

“Izražavam svoju duboku tugu zbog žrtava Holokausta u Hrvatskoj, Europi i cijelom svijetu i duboko suosjećanje s obiteljima žrtava i njihovim potomcima. Upravo ovdje, još jednom naglašavam da se Holokaust nikada neće i ne smije zaboraviti”, kazala je predsjednica nakon što je u Memorijalnoj dvorani zapalila vječni plamen u spomen šest milijuna Židova ubijenih u nacističkim pogromima i logorima u Drugom svjetskom ratu i položila vijenac na ploču ispod koje je pepeo ubijenih.

Ovo nije njezin prvi posjet Yad Vashemu i, kako je rekla, “kad god ga posjetim uvijek sam iznova potresena tragedijom židovskog naroda i najcrnjeg sata čovječanstva”.

Kaže da je Hrvatska utemeljena na antifašizmu

“Kao predsjednica Republike Hrvatske, zemlje utemeljene u antifašizmu i Domovinskom ratu, posebice sam ponosna na sve Hrvate – pravednike među narodima – i mnoge druge Hrvate koji su u tami rata i neizrecivih zločina bili simbol svijetla i hrabrosti”, rekla je predsjednica.

Među pravednicima među narodima, prema najnovijim podacima, 115 je Hrvata.

Istaknula je da su “tragedija židovskog naroda i bol preživjelih vječni podsjetnik da se vrednote čovječnosti, mira i demokracije ne bi smjele uzimati zdravo za gotovo”.

“Neka se ne zaboravi, kako se nikada više ne bi dogodilo”, rekla je Grabar-Kitarović.

“Tikkun olam – budimo bolji”, riječi su kojima je zaključila svoje obraćanje.

Direktorici Yad Vashema Dorit Novak je poklonila knjigu Esther Gitman, američke Židovke iz Sarajeva, “Stup ljudskih prava”, o blaženom Alojziju Stepincu.

Novak je zahvalila predsjednici na njezinoj “predanosti” posljednjih godina i zalaganju u očuvanju sjećanja na šest milijuna okrutno ubijenih duša.

Exceptionally proud of all the Croats who are Righteous Among the Nations and many other compatriots who were symbols of light and courage. #yadvashem pic.twitter.com/Mw5lwO1u07

— Kolinda GK (@KolindaGK) 29. srpnja 2019.