Kolinda se emotivno oprostila od velikog prijatelja Hrvatske: ‘Iznimno sam tužna’

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izrazila je žaljenje zbog smrti bivšeg čileanskog predsjednika. “Iznimno sam tužna zbog iznenadne smrti bivšeg predsjednika Čilea, Sebastiana Piñere. Bio je domoljub, vođa i pravi prijatelj Hrvatske. Izražavam sućut njegovoj obitelji, prijateljima i narodu Čilea”, napisala je na mreži X Grabar Kitarović.

Čileanski predsjednik Gabriel Boric proglasio je trodnevnu žalost u toj južnoameričkoj zemlji nakon što je u utorak u padu helikoptera poginuo 74-godišnji bivši predsjednik Sebastián Piñera.

“Naložio sam da ga se isprati uz sve državničke počasti na sprovodu te sam proglasio trodnevnu žalost u sjećanje na predsjednika koji je obnašao dva mandata”, izjavio je Boric u javnom obraćanju.

I am deeply saddened by the sudden passing of the former President of Chile Sebastian Piñera. President Piñera was a patriot, leader and a true friend of Croatia. My condolences to his family, friends and the Chilean people. pic.twitter.com/WYnv4jdPVW

