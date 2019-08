KOLINDA OTKRILA ŠTO JOJ JE VUČIĆ REKAO U ČETIRI OKA! Sad ga je odala!

Predsjednica Republike, Kolinda Grabar-Kitarović, dala je ekskluzivni intervju za HRT. Komentirala je nedavne napade huligana na pripadnike srpske nacionalne manjine kod Knina i izjave Milorada Pupovca koje su uslijedile. Također je govorila o odnosima sa Srbijom i predsjedničkoj kandidaturi.

U posljednjih nekoliko tjedana imali smo brojne političke teme koje su privlačile pozornost javnosti i medija. Mnogi su ih političari komentirali, vaš komentar nismo dobili – kamo ste nestali?

– Kao što ste vidjeli, bila sam na puno događaja u posljednjih nekoliko dana. Naravno, novinari rade svoj posao, a ja radim svoj posao. Ja sam predsjednica Republike Hrvatske, a ne dnevnopolitički komentator. Moj posao, moja uloga nije hraniti nečije ideološke ili političke, pa rekla bih čak i poslovne ambicije. A ponajmanje je moja uloga produbljivati podjele u hrvatskom društvu, odgovorila je predsjednica.

Ali niste ovih dana komentirali događaje, odnosno incidente u okolici Knina. Hoćete li sada? Rekli ste da ćete pričekati policijsko izvješće, jeste li ga dobili, što ste saznali o tome?

– Uloga je predsjednice države biti čimbenik stabilnosti, odnosno brinuti se o tome da institucije države funkcioniraju. U ovom slučaju institucije su reagirale odmah, vrlo učinkovito i vrlo brzo. Kad institucije ne bi reagirale, onda bi ih moja dužnost bila pozvati na to, pozvati na detaljnu istragu. Riječ je o incidentu koji se još istražuje. Policija je poduzela sve potrebne radnje, izašli su na teren, obavili istragu, privedene su osobe, podignute su prijave protiv tih osoba, međutim, istraga još traje. Pitali ste me jesam li u kontaktu s nadležnim službama – naravno da jesam. Izvješća primam, međutim, istraga još nije gotova, tako da ne želim komentirati pojedinosti tih incidenata. Moram reći da nasilje uvijek i svugdje osuđujem. Osuđivala sam ga i osuđujem. Ali želim isto tako vrlo jasno reći da se ne može svaki incident koji se dogodi između hrvatskih građana raznih nacionalnosti kvalificirati a priori kao etnički incident, odnosno etnički motivirano nasilje. Neću dopustiti da se to radi u Hrvatskoj jer vrlo je neugodno i neodgovorno kad političari počnu komentirati i etiketirati te incidente, zanemarujući ili stvarne činjenice koje su utvrđene službenom istragom ili uopće se ne brinući o tim činjenicama. To je vrlo opasno jer to izaziva novu spiralu nasilja, netoleranciju i izgreda i takvu vrstu političke neodgovornosti neću dopustiti, rekla je hrvatska predsjednica.

Milorad Pupovac kaže da je Hrvatska čimbenik nestabilnosti u regiji, što vi kažete?

– Ta je izjava u najmanju ruku bezobrazna, a rekla bih i vrlo neodgovorna. Gospodin Pupovac iznio je, nažalost, niz neistina na račun vlastite države. On mora shvatiti da je on zastupnik u Hrvatskom saboru, da predstavlja srpsku zajednicu u Hrvatskoj, hrvatske građane kojima je glavni grad Zagreb, a ne Beograd.

Kako komentirate ponašanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, ali i Milorada Pupovca?

– Mislite na Vučićeve izjave o našem razgovoru u četiri oka?

Bilo je dosta dvojbi oko velikosrpske agresije – što se zapravo događalo na tom sastanku, jeste li to tražili od njega ili niste, što vam je rekao?

– Ne, on kaže da je tražio od mene. Moram istaknuti prije svega da je u diplomatskim odnosima i diplomatskoj korespondenciji vrlo, vrlo neprimjereno i nedopustivo prepričavati sadržaje razgovora u četiri oka. Time gubite vjerodostojnost. Međutim, kad je gospodin Vučić već to učinio, onda ću i ja. Ne da je tražio od mene da ne spominjem velikosrpsku agresiju, već je to i molio. Kao što vidite, molba mu nije uslišena. Velikosrpska agresija jest zabilježena, nažalost, krvavim slovima u hrvatskoj povijesti. Ona je samo još jedan totalitarni režim i treba biti i tretiran kao takav. Ona je propala, ona je poražena. Međutim, isto tako, svima onima koji i danas prijete Hrvatskoj želim vrlo jasno reći da nikada više niti jedan srbijanski tenk neće ući u Vukovar, neka se nitko time ne zavarava.

Kako komentirate sve te izjave koje dolaze sa srbijanske strane, kako komentirate rehabilitaciju četništva?

– Hrvatskoj nipošto neće dijeliti lekcije država koja se nije suočila s vlastitom poviješću. Država koja ne samo da nije priznala velikosrpsku agresiju i zločine i genocid koji su počinjeni u njeno ime, država koja i dandanas skriva podatke o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima, što je za mene presudno pitanje međudržavnih odnosa, i svakako Hrvatskoj neće držati lekcije država koja je rehabilitirala četništvo i srbijanski fašistički režim iz Drugoga svjetskog rata. To po meni dokazuje da se to neko novo proeuropsko ruho doista u potpunosti izlizalo. Međutim, Hrvatska želi stabilne odnose sa Srbijom. Prije svega, to je u interesu i srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji, moramo biti odgovorni. Neću dopustiti da nasjedamo na provokacije, neću dopustiti da nas se uvuče u verbalni rat, ali isto tako, žestoko ćemo braniti hrvatske nacionalne interese.

Uskoro će početi predizborna kampanja. Podržao vas je HDZ. Kada ćete službeno objaviti kandidaturu? U Kninu ste rekli “sljedećih pet godina viđat ćemo se na ovom mjestu”.

– Često me to pitaju. Moram reći da zahvaljujem HDZ-u i svim njegovim članicama i članovima na potpori, ali i svima ostalima koji vjeruju u moju politiku, koji me podržavaju. Hvala im svima doista na toj potpori. Kandidatura će svakako biti objavljena na vrijeme, ali do izbora je ostalo još puno vremena. Vjerujem da ni hrvatski građani, hrvatski državljani koji su me izabrali i koji će na sljedećim izborima isto tako birati, ne žele pet mjeseci bespotrebnih tenzija, pa čak bih rekla i histerije. To ne služi Hrvatskoj nikako, to može služiti samo pojedincima. Razumijem želju nekih pretendenata da budu neprestano u medijima, međutim, moja je dužnost i dalje biti predsjednicom RH i obnašati svoju dužnost odgovorno i onako kako to od mene traže hrvatski državljani.

Dosta već imamo potencijalnih kandidata za predsjednika, vaših protukandidata, koga smatrate najopasnijim protukandidatom?

– Kandidaturu, kao što znate, još nisam službeno objavila.

Ali idete.

– Idem. Međutim, treba to sve posložiti kako bi to bilo ozbiljno. Htjela sam prekinuti te neke spekulacije u javnosti. Ali i u konačnici tim ljudima koji me podržavaju, uključujući i HDZ, poslati poruku da ćemo se viđati, da ću dolaziti kao predsjednica Republike sljedećih pet godina. Nikoga ni podcjenjujem niti precjenjujem. Pravo je svakog državljanina RH istaknuti svoju kandidaturu, naravno, ako zadovoljava sve uvjete po Ustavu za predsjednika ili predsjednicu Republike Hrvatske. Ono o čemu hrvatski državljani moraju razmisliti jest što žele u sljedećih pet godina. Žele li rad za bolju Hrvatsku, nekoga s iskustvom koji će na tome raditi ili žele eksperimente. Međutim, nemojmo podcjenjivati ljude, nemojmo podcjenjivati građane. Naša je dužnost predstaviti naše programe, ali isto tako odgovoriti na sva pitanja. Ali u ovom trenutku, ponavljam, ostalo je još pet mjeseci. To je dragocjeno vrijeme koje ne smijemo gubiti, imam puno državničkih obveza, nastavit ću raditi na njima, a kampanji ću se posvetiti kada to bude potrebno, kada bude vrijeme kampanje, jer država kao Hrvatska ne može si dopusitti tako duge kampanje.

Predsjednice, hvala vam na ovom razgovoru. Na kraju još čestitka, danas je došla vijest da ste dobili nagradu za životno djelo prestižne zaklade Fulbright. Čestitam.

– Hvala vam lijepa. Voljela bih da je to možda malo kasnije objavljeno, kada je već nagrada primljena. Iznimno sam počašćena. Radim na promicanju Fulbrightova programa i svega onoga što on podrazumijeva. Ono što je dobro oko tog programa jest to jednom kad ste sudjelovali u njemu, imate obavezu vratiti se u svoju matičnu državu. Dakle, svi koji odlaze u SAD ili nekamo drugamo na temelju Fulbrightove stipendije, moraju se vratiti u Hrvatsku i prenijeti to svoje stečeno znanje. Mislim da je to jedan od elemenata na koji u budućnosti moramo gledati kao na iskorak koji će nas izvući iz tog nekakvog kruga u kojem se neprestano vrtimo u nedostatku novih ideja. Zato želim stvoriti uvjete da se svi naši mladi i svi ostali vrate u Hrvatsku.