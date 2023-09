Kolinda otkrila što je radila u New Yorku: Milanović ju optužio da se ugurala

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović proteklih je dana boravila u New Yorku gdje se održavala Opća skupština UN-a.

Nije bilo poznato što je bivša predsjednica tamo radila, no sada je otkrila više detalja.

“Bila mi je čast obratiti se danas na sastanku Ujedinjenih naroda na visokoj razini o prevenciji, pripravnosti i odgovoru na pandemiju u ime Odbora za praćenje globalne pripravnosti. Naglasila sam da je svijet u opasnosti od ponovnog ulaska u fazu zanemarivanja ciklusa panike i nemara koji je predugo karakterizirao naš odgovor na pandemije i hitne zdravstvene situacije.





Dok se Odbor za praćenje globalne pripravnosti zalagao za snažniju političku deklaraciju, sada potičemo države članice da daju prioritet neovisnom praćenju u tekućim pregovorima o reformama u vezi s pandemijom. Drugo kritično razmatranje u ovim raspravama mora biti pravičnost. Jednakost je previše važna da bi bila dobrovoljna, da bi je određivali ekonomska moć, tržišne snage i konkurencija. Moramo pokazati predanost temeljenu na pravilima rada za zajednički interes po pitanju prevencije pripravnosti i odgovora na pandemiju”, napisala je u srijedu na svom Facebook profilu.

Milanović: Opet se tamo ugurala

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović je ranije komentirao njezinu izjavu u jednom britanskom podcastu, u kojoj je ustvrdila da su Rusi “hibridnim akcijama” utjecali na izbore koje je izgubila.

“Drugi album grupe Clash ‘Give them enough rope…’ pa će se sami objesiti. Znači, dajte im dovoljno štrika pa će se već sami objesiti. Taj drugi dio ne piše, ali riječ je o staroj engleskoj uzrečici i poznatom albumu. Ostao bih na tome. Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas. Ne znam koji je razlog, pitajte nju. Ili ću je ja na Općoj skupštini u New Yorku pitati, opet se ugurala tamo”, rekao je predsjednik koji je tada otkrio da će Kolinda Grabar Kitarović također boraviti u New Yorku.