KOLINDA OTKRILA DETALJE O NOVOM POSLU: Poslala posebnu poruku svim studentima, rekla i što je s doktoratom

Autor: Mia Peretić

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović govorila je o novom poslu, svom doktoratu i ostanku u Hrvatskoj.

“Zadovoljna sam što ulazim u novu karijeru na ZŠEMU, radit ću na Erasmus plus programu koji je usmjeren na obrazovanje sportaša kako bi mogli preći u poslovni svijet. Biti će dosta aktivnosti koje će biti kombinirane, održala sam dva predavanja studentima zasad kao gostujući predavač. Neću imati neki svoj kolegij u ovom trenutku, imam doktorat koji moram završiti”, komentirala je Grabar Kitarović novo zaposlenje na poziciji savjetnice na ZŠEM-u.

Osvrnula se i na svoj doktorat.

“U fazi sam da imam napisano 50 posto doktorata, operacija me usporila, tri mjeseca nisam mogla držati ni mobitel u ruci, pandemija me također ograničila. Ono što radim i što ću nastaviti je suradnja s raznim Sveučilištima, odlazit ću na višetjedne boravke, kada je riječ o vanjskoj politici, te poslovi me uvijek zanimaju”, rekla je Grabar Kitarović gostujući na RTL-u i dodala kako će se posvetiti radu sa studentima u Zagrebu i nastavku suradnje sa svjetskim Sveučilištima.

Na pitanje koji će savjet dati studentima, bivša predsjednica kaže, svima će poručiti da njeguju svoje ambicije jer u životu se može sve postići ako ste uporni i vrijedni.