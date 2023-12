Kolinda ostala bez zaštite, sad će se morati dobro paziti: Oglasio se još jedan bivši predsjednik

Kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora, bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović često je putovala diljem svijeta.

Uz to je uvijek uza sebe morala imati osiguranje. To je potrajalo do 24. studenoga ove godine.

Za 24 sata su sve potvrdili iz Vlade da bivša predsjednica više nema osiguranje.

I Josipovića su pazili

Bivši predsjednik Ivo Josipović također je potvrdio da je imao osiguranje “nešto kratko nakon mandata”.

Podsjećamo, bivša predsjednica Grabar Kitarović nakon što je izgubila bitku za obranu mandata i fotelju predala Zoranu Milanoviću, u svijetu je nastavila održavati svoj imidž i sudjelovati ili se natjecati za važne pozicije u međunarodnim institucijama.

Uz to, mediji su pratili i njezinu fizičku preobrazbu i hvalili kako je poradila na svojoj ‘figuri’.

Sada će na svojim putovanjima morati biti opreznija jer je neće čuvati osiguranje pa je dobro da se dotjerala u fizičku formu. Za svaki slučaj.